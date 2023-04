A pasada fin de semana pasada, corenta membros do Instituto de Estudos Miñoráns (IEM), con sede en Gondomar, cos directivos Xulián Maure Rivas e Pablo Casal Núñez á fronte, participaron nas III Xeiras polas Terras de Deza, nas que tivemos o pracer de facer de cicerone e acompañar aos prezados visitantes nos percorridos das dúas xornadas, que nesta ocasión tiveron por escenario as serras do Candán e do Faro.

A actividade do sábado decorreu de mañá polas parroquias de Vilatuxe e Zobra, onde acompañamos aos visitantes para ollar a igrexa, a reitoral e o antigo camposanto de Vilatuxe. Logo, en Zobra, tiveron ocasión de ollar as típicas alvarizas, os restos das minas da Trigueira e súa área recreativa, as casas grandes da Trigueira e de Chedas e o lugar de Zobra, onde o amigo e veciño Manuel González, Catelino, lles mostrou o proceso da elaboración do mel, que tiveron ocasión de desgustar, e un pequeno museo de minerais, apeiros e trebellos que garda na súa casa-obradoiro. Logo de xantar o churrasco na Parrillada La Robleda de Vilatuxe, fomos ata as parroquias de Oleiros, Cortegada e Siador, en terras de Silleda, para ollar os petróglifos de Chan de Petos e Pena Longa, rematando o percorrido no santuario da Saleta, logo de admirar a senlleira sobreira de Penadagra. Xa pola noite, paseamos polo centro da vila de Lalín, con aperitivo no Casino e cea no restaurante Modesto, para descansar no Hotel Alda Lalín, que así se chama agora o Villanueva, en cuxo restaurante tamén cearon algúns dos visitantes.

O domingo, o escenario da xeira foi a Serra do Faro. Antes visitamos a igrexa románica de Rodeiro e dende alí ofrecemos uns apuntamentos da historia da capital municipal, cuxas rúas percorremos a continuación. Logo visitamos a parroquia de Riobó, para ollar o peto de ánimas e os escudos que se conservan dun desaparecido pazo, para continuar despois por Carboentes e Asperelo, onde a xentileza do párroco Alvito García Fente nos franqueou as portas, para apreciar con detalle as súas igrexas románicas e logo un par de mámoas, e de camiño outros tantos cruceiros. Dende o cumio do Faro, que preside o célebre santuario mariano, ollamos as amplas panorámicas das terras de Camba, Deza e Chantada, que ilustrou con comentarios a nosa colaboradora e veciña de Rodeiro, Ana López Vence, e na baixada parámonos a ver a fermosa igrexa de Requeixo, vinculada ao culto da Virxe do Faro. No Hotel Restaurante Vilaseco, ao pé do Camiño de Inverno a Santiago, demos conta un exquisito cocido e, aínda en terras de Chantada, visitamos a igrexa románica de Bermún e, xa en terras do ourensáns, o célebre mosteiro de Oseira e o museo Olimpio Liste, que logo duns anos pechado volveu abrir para mostrar ao público os seus fondos etnográficos. Pola tardiña, os membros do IEM retornaron ás terras do Val Miñor, con moitos apuntamentos e fotos destas xeiras que axiña han servir para unha publicación no boletín da asociación, cuxos directivos xa matinan nunhas IV Xeiras polas Terras de Deza para o ano vindeiro.