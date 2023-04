Pistas que dan mucha “Pena”

Las pistas que dan acceso al lugar de A Pena dan, valga la redundancia, mucha pena. Esta aldea de la parroquia silledense de Saídres clama por el arreglo de unos accesos que, tras años de abandono, presentan un estado deplorable, casi impracticable en algunos tramos. “Nos tienen abandonados, estamos olvidados”, se queja Concepción Suárez, residente en una de las cuatro casas habitadas del lugar.

Las pistas están plagadas de baches o socavones, del asfalto apenas quedan restos de que algún tiempo lo hubo y las piedras están levantadas. Por no hablar de las cunetas, que no se limpian desde hace años –más allá de los trabajos que acometen los propios vecinos en algunos puntos–, de modo que ya no hacen su función, devoradas por los sedimentos que en ellas se han ido depositando y la vegetación que ha crecido encima. “Las tajeas están llanas, tupidas de silvas y de hierbas”, comenta Albino Penela, mientras pasea, esquivando los guijarros, por uno de los dos accesos al lugar desde la carretera principal.

No es la única vía en mal estado. La que baja desde A Pena hasta la aldea de Caxeba también presenta socavones y pedruscos de tal magnitud que dificultan el tránsito, no ya de turismos, sino incluso de camiones y maquinaria agrícola.