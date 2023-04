Desde hoy y hasta el 31 de octubre o agotamiento del crédito existente se pueden solicitar las subvenciones para concesión directa para las ayudas económicas para los jóvenes lalinenses, dirigidas a sufragar parte de los gastos derivados de la obtención de cualquier tipo de permiso de conducir. Las compensaciones municipales pueden llegar hasta 400 euros, y a las que se destina un importe máximo de 50.000 euros para este año.

Estas ayudas están dirigidas a sufragar parte de los gastos derivados de la obtención de cualquier tipo de permiso de conducir (AM, A1, A2, La, B, B+Y, C1, C1+Y, C, C+Y, D1, D1+Y, D, D+Y) al tiempo que favorecer la autonomía, la movilidad y la empleabilidad de la juventud lalinense. Son compatibles con las de la Xunta. Es requisito estar empadronado con una antigüedad mínima de un año, a contar desde la publicación de la convocatoria; tener cumplidos los 18 años y no superar los 25.