El Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca, continúa promocionando su 26ª edición, que tendrá lugar del 8 al 11 de junio en el marco de la Semana Verde de Galicia, con su presencia en otros eventos. Esta es una de sus herramientas más efectivas para sumar expositores, ya que las visitas y participaciones en otras citas aportan la mitad de los nuevos expositores de esta feria. Estos días se está dando a conocer entre los expositores y visitantes de la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad (Gourmets), que celebra su 36ª edición desde ayer hasta el jueves en Madrid.

La feria de Silleda acude a este evento bajo el paraguas de la Xunta de Galicia, disponiendo de un espacio en el stand que la Consellería do Medio Rural tiene en este certamen y en el que participan otras 28 empresas del sector agroalimentario. Una presencia expositiva a la que se suman otras 23 entidades de la cadena mar-industria en el stand del que dispone la Consellería do Mar. En Gourmets está presente un equipo de la Feira Internacional de Galicia Abanca (FIGA) encabezado por su director, Ricardo Durán, que no sólo atiende a los visitantes, sino que cursa visitas a muchos de los expositores presentes.

Salimat Abanca está dando a conocer en su espacio las ventajas de participar en una feria que ha cumplido ya un cuarto de siglo como punto de encuentro del sector alimentario y gastronómico y que en esta 26ª edición volverá a ponerse a su servicio para generar negocio, innovación e intercambio de conocimientos. Así, potenciará sus fortalezas a través de una atractiva muestra y una amplia programación en la que destacarán los Encuentros Internacionales de Compradores, además de showcookings, catas, presentaciones y su espacio de nuevos productos Alinova.