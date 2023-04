La obra del tanque de tormentas arranca esta semana y el bombeo del Deza sigue pendiente

El saneamiento es una de las asignaturas pendientes en el término municipal de Lalín, que se agrava por la dimensión de su territorio y por el crecimiento de un sector ganadero que es clave en su economía. En los últimos tiempos la Xunta apostó por la puesta en marcha de infraestructuras hidráulicas llamadas al, menos, al poner fin a los persistentes vertidos procedentes de la depuradora de As Cavirtas. Después de meses de espera, las obras de construcción del tanque de tormentas está previsto que comiencen esta semana.

La intervención fue presupuestada por 6,7 millones y arrancará con la colocación de canalizaciones y después se levantará el tanque de tormentas en el Paseo do Pontiñas, cerca del puente de la Avenida Xosé Cuíña. El proyecto consiste en la construcción de cuatro tramos principales de colectores: dos en los márgenes del río; otro que recogerá las aguas residuales de la zona sur hacia el tanque de tormentas; y uno que trasladará las aguas de la red de saneamiento de parte de la parroquia Donramiro. El tanque de tormentas, con un sistema de desodorización innovador, que se vaciará por gravedad y limitará el caudal de entrada en la depuradora; además de acciones de integración paisajística en el entorno del tanque de tormentas, con la plantación de árboles autóctonos y un parque infantil, con elementos de juego que recordarán la Feira do Cocido. El proyecto, adjudicado a las empresas Vázquez y Reino y Francisco Gómez y Cía, tenía un plazo de ejecución de un año.

Si dejamos a un lado la depuración y nos centramos en el abastecimiento, la Consellería de Infraestruturas todavía no cerró la obra del nuevo bombeo en el río Deza, cerca de la playa fluvial de Pozo do Boi, en Vilatuxe, cuyo inicio estaba previsto para este año. El departamento dirigido por Ethel Vázquez explica que la actuación está ultimada, después de haber contratado hace tiempo la redacción del proyecto constructivo. Ahora la documentación está en manos de Aguas de Galicia para su supervisión técnica, administrativa y ambiental. “Al mismo tiempo, se está avanzando en la tramitación paralela necesaria, puesto que hay numerosos organismos implicados”, indica. La ubicación del bombeo fue cuestionada por ecologistas al entender que modificaría las condiciones biológicas de varias especies. La Xunta defendió que esta alternativa era mejor que la opción de llevar la captación, al mismo río, pero en Zobra.

El BNG elevará a la Valedora los vertidos al Asneiro

El BNG de Lalín denunciará ante la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, la “indefensión” en la que se encuentra Lalín y su entorno delante de los recurrentes vertidos en la cuenca del río Deza, nombradamente los episodios de contaminación por las depuradoras en el río Asneiro. Su candidato, Francisco Vilariño considera “inasumibles” estos periódicos episodios de contaminación, recordando que son “delitos medioambientales que se repiten en el tiempo y que afectan a las más de 100.000 personas que se abastecen en la comarca de estos recursos hídricos”. Por el sistemático de estos “ríos de espuma”, y después de llevar años con el mismo problema el BNG de Lalín considera que “llueve sobre mojado” mientras” que las autoridades de Xunta y Concello “no hacen nada para remediar esta problemática”. El BNG después de presentar iniciativas en el pleno municipal y mismo en el Parlamento de Galicia, “que no solucionaron esta situación”, decidió elevar su queja delante de la Valedora. A pesar de que este problema fue tratado numerosas veces en sesiones municipales “incluso con un acuerdo unánime en agosto de 2022 al respeto” para buscar soluciones a un problema “hasta ahora no se ha hecho nada”, critica Vilariño, quien reclama par las depuradoras de Botos y del Pontiñas precisan de una importante inversión. Considera que ambas“se encuentran en el punto de mira de su óptimo funcionamiento, siendo puntos desde los que se producen vertidos contaminantes directos de espuma que discurren río abajo”. Y se pregunta qué pasa con el tanque de tormentas, tantas veces anunciado “a bombo y platillo”.

Demora en la adecuación de la depuradora de As Cavirtas

Al margen del ya mencionado proyecto del tanque de tormentas, otra intervención tendiente a optimizar los mecanismos de depuración consiste en acometer trabajos en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de As Cavirtas, la principal del municipio, en pleno Paseo do Pontiñas. La consellería licitó la redacción del proyecto constructivo en agosto del año pasado por un importe de 183.288 euros, con un plazo de ejecución de diez meses, pero el procedimiento administrativo está todavía sin resolver.

Las actuaciones proyectadas están encaminadas a encontrar la mejor solución al tratamiento de las aguas residuales del núcleo urbano, considerando tanto las diferentes opciones de ampliación y mejora de la depuradora, como la construcción de una nueva infraestructura hidráulica. Es una de las obras propuestas en el Plan Director para el saneamiento del municipio. Tras realizar trabajos previos como la población de diseño, las cargas contaminantes y los caudales, la firma adjudicataria tendrá que presentar una o varias propuestas de solución tecnológica para la citada ampliación o la dotación de otra EDAR. Al margen de esta intervención el gobierno lalinense apuesta porque con el tiempo se pueda materializar otra infraestructura de mayor dimensión. Así, el alcalde, José Crespo, manifestó en varias ocasiones su deseo de construir una gran depuradora en un terreno frente al polígono Lalín 2000, que permita suprimir la de Botos y conectar tanto ésta como la del casco urbano a través de emisarios con la nueva EDAR.