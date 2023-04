Miles de personas, 10.000 según la organización, se han dado cita este fin de semana en San Miguel de Sarandón, en el municipio coruñés de Vedra, para participar en la XLI Festa de Exaltación do Viño da Ulla, una edición que ha marcado un antes y un después en la celebración de unos de los eventos más antiguos de la zona y que sigue esperando su reconocimiento como Festa de Interese Turístico. Y es que la demostrada calidad que han ido adquiriendo con el paso de los años los vinos que se cultivan en la Subzona de la DO Rías Baixas, Ribeira do Ulla, ha relegado la popular bota de la que bebían los visitantes a un símbolo histórico de la feria que este año ha apostado por las catas y la venta directa de 5.0000 botellas de vino de las once bodegas de la zona.

“El vino es cultura ”, recordaba el alcalde de Vedra, Carlos Martínez Carrillo, en la presentación del evento en Santiago, respaldando el giro que tanto el Concello como la comisión organizadora han dado a esta fiesta de exaltación de los caldos de la Ribeira do Ulla,para convertirla en el gran escaparate de promoción de “un producto de calidad” que promocionan por todo el territorio. La 41 Festa do Vino da Ulla vivió este domingo su jornada grande, en el que estuvieron presentes, entre otras autoridades, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vazquez y el director de la Agencia Galega de Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, que estuvieron acompañados en todo momento por le alcalde de Vedra, Carlos Martínez Carrillo y otros miembros de la Corporación. La jornada dominical se abrió a las 11.00 con una ruta de coches antiguos por los viñedos de la DO.Posteriormente, a las 12.00 se abrió en el campo da feira de San Miguel de Sarandón las muestras de vino y artesanía, a lo que siguió un concierto de la Escola de Musica de Santa Cruz de Ribadulla. Ya a las 13.15 horas tuvo lugar el pregón, a cargo de la actriz y presentadora, María Mera, que fue nombrada también nuevo miembro de la Orde de amigos/as do Viño da Ulla. La Subzona de Rias Baixas Ribeira do Ulla recolectó 1.906 toneladas de uva el año pasado. Cuenta con 292,9 hectáreas de viñedos, 92 viticultores y once bodegas, que han estado presentes este año en la fiesta.