El presidente provincial del PP Luis López, destacó ayer el “gran trabajo durante estos cuatro años” del partido en Agolada para llegar a ser una alternativa seria y real de gobierno para el Concello, y convirtiendo la Carmen y a su proyecto “en la auténtica esperanza de los vecinos”.

Fue en la presentación de la candidatura con la que el PP concurre a las elecciones municipales , en la que también participó Fabiola García, la responsable de Política Social del Gobierno gallego. “Construisteis un plan de gobierno con propuestas serias, rigurosas y necesarias; fiscalizasteis la labor del gobierno local y pusisteis sobre la mesa los problemas en los que sumió a este ayuntamiento; y llegáis, a las puertas de las elecciones, la seis semanas para votar, convertidos en la referencia política absoluta de Agolada”, dijo el rodeirense. Definió a la candidata como “una mujer valiente para coger el timón del partido en este difícil mandato, especialmente en sus primeros momentos, y porque supo hacer lo que había que hacer para que hoy todos tengamos tanta ilusión en Agolada”. “Mas que una candidatura, parece ya el futuro gobierno local que tanto necesita Agolada”, declaró.

Seijas reconoció que solo les motiva una idea: “poner en marcha un proyecto de futuro que mejore Agolada para volver a sentirnos orgullosos del que somos e ilusionados por lo que podremos ser en el futuro”. Hace un año vimos que Agolada tenía ansias de cambio, y fui capaz de hacer un equipo comprometido y con unas ganas de trabajar tremendas”. No vamos a volver a tener un gobierno que oculta cosas, ni que entra en los juzgados por impagos a los proveedores. No vamos a dejar deudas de más de 600.000 euros a empresas ni tampoco vamos a salir día sí y día en prensa por ser el ayuntamiento del norte de la provincia que más tarda en pagar sus facturas o que no paga”. Dijo que Luis Calvo tomó posesión como regidor con 500.000 euros en caja y 800.000 euros de remanentes y cerró el año pasado con 20.000 euros en las cuentas y más de 600.000 euros de deuda.

Por detrás de Seijas completan la candidatura: Fernando Blanco Seco. Cristina García Méndez, Santiago Castro Fernández, David Coego Costa, Paula Crespo Mazás, Miguel Caramés Carmuega, Román Blanco Mouriño,José Luis Mosquera Quintas, Víctor Rodríguez Sarandeses y Marta Galego Cagide. Y como suplentes: Sandra Diéguez Hermida, Alberto García García, Ana María Pampín Berredo, José García Rielo, Susana Miguélez Penas, RuiSarandeses, Rodríguez, Beatriz Abuín Varela, Alberto Pereiro Blanco, Alfonso García Cumplido y María Jesús Vázquez Hermida.