Su Primera Comunión, tu segunda boda

Hay que zambullirse en la piscina para saber cómo está el agua, por mucho que desde fuera ya sea fácil aventurar que te va a llegar al cuello. La vertiente más social de una Primera Comunión obliga a hacer números. Muchísimos más de los que puedan pensar quienes se mantengan ajenos a estas celebraciones religiosas. Llegados a la segunda quincena de abril, la temporada de eventos arranca con la agenda llena de bautizos, bodas y primeras comuniones. Lejos quedaron los tiempos en los que estas últimas se despachaban con una comida familiar en casa o una merienda en la que el toque festivo lo ponían la rosca y el chocolate. Atrás quedaron, también, las épocas en las que el vestido o el traje de marinero eran los desembolsos más abultados de este día especial, aunque fácilmente evitables con la buena costumbre de reciclar y heredar la ropa de hermanos, primos o amigos. A día de hoy la indumentaria continúa siendo importante, pero es solo un elemento más en una lista inmensa de gastos que termina resumiéndose en el convencimiento de que su Primera Comunión se convertirá, irremediablemente, en tu segunda boda.

Las comuniones ya no son lo que eran. La lista de los quehaceres que se ha convertido en habitual invita a prepararse un memorando con mucha antelación y –todavía más importante y urgente– un buen plan de ahorro. Tomen nota: el traje para el protagonista; la ropa que lleven los demás integrantes de la unidad familiar; el banquete, que ya no comida familiar al uso; zapatería; peluquería; fotografía; las invitaciones; los detalles que quieran dar a los invitados; las flores (en caso de que sea preciso colocarlas para adornar la iglesia ) y la animación, una de las cuestiones que cada vez tiene un peso más abultado del presupuesto para este día.

A partir de ahí, el límite solo lo ponen la voluntad y la cartera. Y es que, no pocas veces la organización de una Primera Comunión suma también hoy en día decoración específica, mesa dulce –se pone a la hora de la merienda para que los niños se den un atracón de dulce e ilusión a partes iguales–, hinchables de todo tipo y tamaño; juegos múltiples, photocall o hasta DJ.

El traje.

Evidentemente, hay de todo, sobre todo si se trata de vestir a una niña para su Primera Comunión. Entre los niños, la horquilla de precios es más limitada. Los modelos más habituales se sitúan entre los 250 y los 400 euros. Para las niñas, el precio de partida podría ubicarse en los 300 y, desde ahí, vestidos que alcanzan los 1.000 euros.

Una tendencia que gana adeptos en los últimos años es apostar por el outlet, buceando tanto en el stock de otras temporadas de tiendas de la comarca como en el de municipios próximos. Si se busca bien, se puede incluso conseguir un vestido de Comunión muy resolutivo por 60 euros y listo para estrenar.

No hay que olvidar tampoco pasar por la zapatería. Para niños y niñas, zapatos o alpargatas parten de los 60 euros. Además, para completar el outfit festivo hay que tener en cuenta los arreglos para el pelo –desde 50 euros, principalmente– o detalles como el crucifijo, la vela, los guantes o el librito de Comunión.

El banquete.

Ni que decir tiene que el menú se va construyendo en base al gusto y bolsillo de quien invita. Sin embargo, en líneas generales, el punto de partida para un menú específico de Comunión en las comarcas de Tabeirós y Deza –la mayoría de los establecimientos tienen ofertas previamente adaptadas a este tipo de eventos– son los 50 euros. Para arriba, todo lo que uno quiera. Encontrar algo por debajo, está más difícil. Para los niños, el precio del menú ronda los 25 euros. No obstante, algunos establecimientos de la zona ofertan también paquetes específicos para Primera Comunión que ya incluyen en el precio del menú también la merienda, la fiesta, los monitores o la piscina. Todo ello desde 75 euros por adulto y desde 47 por niño.

Peluquería.

Como norma general, si la Comunión es el domingo –la mayoría– el precio de este servicio sube, al tener que abrir el establecimiento por este evento. Algunos locales tienen tarifas especiales para Comuniones, mientras que otras cobran el servicio como lo harían habitualmente. Además del peinado del propio día, sumen tantos como pruebas quieran realizar los protagonistas, al menos una para la sesión de fotos previa y/o la posterior al día de la celebración.

Fotografía y vídeo.

Otro gasto nada despreciable. Un paquete básico con álbum digital puede situarse por encima de los 600 euros. Tendrán que tener en cuenta si quieren incluir un reportaje previo a la Comunión que ofrezca unas instantáneas diferentes y, de paso, un recuerdo que enmarcar para algunos invitados. También son frecuentes las sesiones después del gran día. Si, además, se quiere inmortalizar el recuerdo en un vídeo, súmenle al menos 300 euros más.

Los detalles.

Los recuerdos de Comunión son un clásico, aunque luego terminen llenando ese cajón repleto de cosas que da rabia tirar. La clásica foto del protagonista enmarcada ronda los 10-12 euros por unidad. A mayores, existe una lista interminable de detalles en los que acostumbra a colocar el nombre y la fecha. Es también habitual distinguir los presentes que se entregan a los invitados de menor edad, situando el precio medio en los 10-15 euros, con protagonismo para todo tipo de regalitos personalizados.

Animación.

Una tranquilidad para los padres y otro buen mordisco al presupuesto. Ya no sirve con pedirle a cualquier adolescente de la familia que eche un ojo a los pequeños a cambio de un acuerdo ventajoso para ambas partes. Ahora hay que tener en cuenta seguros, ratios de niños por adulto y hasta un cronograma de diversión. Todo ello por una media de 35 euros por monitor cada hora y para un grupo de 8-10 niños. Para que en monitorado se vayan otros 400 euros no hace falta mucho esfuerzo.

Flores

Este gasto depende –y mucho– de la iglesia en la que se celebre la Primera Comunión. Algunos padres podrán, directamente, olvidarse de este desembolso, otros tienen presupuestos que rondan los 300 euros para que el templo luzca más bonito este día.

Mesa dulce e hinchable.

Son extras que empiezan a entenderse como un must have. Aquí sí que no hay límite. Como media, los hinchables rondan los 300 euros; al igual que otros juegos, caso del famoso toro mecánico. Una fiesta de la espuma puede rondar los 150 euros y la mesa dulce no tiene que esforzarse nada para llegar a los 300 euros. De ahí, para arriba.

Invitaciones.

Algunos padres optan por crear un grupo de whatsapp, la versión sin coste para ofrecer fecha, hora y lugar a los invitados. Otros apuestan por un “save the date” un poco más elaborado y personalizado, con una media de tres euros por invitación.