Roubo na casa de Mouriscade

A mediados de marzo, trascendía a falta dunha imaxe relixiosa e varios enseres na casona de Mouriscade, na que morara durante catros décadas a famiia Agulló, ata 2008, e que recentemente foi cedida ao Concello de Lalín. O cronista oficial deste municipio, Daniel González Alén, redactou un informe, que recollemos aquí, sobre o material desaparecido e coas medidas a ter en conta para controlar o expolio da vivenda.

Co presente informe poñemos en coñecemento do Concello, a desaparición da casa grande de Mouriscade (Vilanova) recentemente cedida pola Deputación Provincial ao Concello de Lalín, dunha imaxe de madeira de finais do século XIX, representando a Inmaculada Concepción, un trofeo de prata reproducindo un típico pote galego e varios de cerámica de Sargadelos coa figura de vacas frisonas, así coma de diverso mobiliario, segundo se detalla a continuación.

A desaparición dos obxectos e mobiliario do interior da casona produciuse entre o 4 de agosto de 2020 e o 26 de marzo de 2023, segundo testemuñas que recollemos e observacións propias, permanecendo durante todo ese período a porta principal do edificio aberta, de xeito que tamén se podía acceder a tódalas dependencias.

Dado o valor material artístico e sobre todo histórico, e aínda sentimental do subtraído, entendemos que se debería formular unha denuncia ante as autoridades competentes, por se fora posible a recuperación. Tamén coidamos de interese facilitar aos medios de comunicación o presente informe co obxecto de que teñan información para publicar o acontecido, por se pode axudar a recuperación do subtraído e evitar que os feitos queden no anonimato.

A fin de evitar novos espolios e mesmo actos de vandalismo nestas instalacións que ata 2015 estiveron dedicadas a vivenda e oficinas, así coma no vello edificio destinado a laboratorio dependentes da Deputación, cómpre proceder a pechar de xeito adecuado as portas e requirir do organismo provincial que retire os materiais, maquinaria, mobiliario e arquivos que estime necesario e conveniente.

Segundo o informante Carlos Agulló, morador coa súa familia da casa de Mouriscade entre 1973 e 2008, a imaxe era propiedade da familia de Ricardo López Varela – o que fora alcalde de Lalín en 1934 e 1935- donos da casa e fincas que venderon á Deputación Provincial para convertela en granxa modelo e laboratorios. Estaba na capela privada do interior da casa, pousada nun nicho sen decoración e debeu ser mercada cando se construíu o edificio, a finais do século XIX. Era venerada pola festividade polos da casa que tiñan tribuna na capela con acceso dende o interior e os veciños que ocupaban a pequena nave e un recinto exterior. Conta Agulló que medía case un metro de altura, tallada en dúas pezas de madeira, estaba policromada e presentaba algúns deterioros no rostro

. Cando marcharon da casa a talla quedou gardada nunha vitrina na sala de xuntas, envolta nun plástico de burbullas. O 4 de outubro de 2020 retratouna parcialmente envolta Santiago Agulló, quen nos cedeu a foto, pero o 5 de setembro de 2021, cando nós visitamos por primeira vez o interior da casa, aproveitando que as portas estaban francas, xa non estaba é só ficaba alí o plástico que envolvía a desaparecida imaxe.

Nunha estantería de madeira ollamos e mesmo retratamos na nosa visita do 5 de setembro de 2021, varios trofeos de prata que en diferentes concursos gañaran as vacas propiedade da Deputación. Destacaba un de prata, coa feitura dun típico pote de tres pés, duns 25 centímetros de altura, que fora doado pola Caixa de Galicia, segundo podía ollar na inscrición. A data de 26 de marzo de 2023, xa non estaba e os outros ficaban remexidos e fóra de lugar. Carlos Agulló sinalounos que tamén había varias figuras de Sargadelos coa feitura de vacas frisonas, que con anterioridade, deberon de seguir o mesmo camiño.

Entre o setembro do 2021 e marzo do 2023, tamén se produciu a subtracción de diverso mobiliario das oficinas da casa grande. Nas fotos que fixemos na primeira data, aparecen seis cadeiras de madeira forrados de coiro e unha ducia de cadeiras de brazos de tea verde, que xa non estaban na segunda visita. Tamén botamos en falta unha mesa de oficina que logo de preguntar aos actuais responsables do novo laboratorio, sinalaron que fora aproveitada xunto con outros mobles e aparellos nas novas instalacións.

Mellor sorte correron a mesa e a fonte de cantería que se atopan no xardín que presiden un vello magnolio e un airoso ciprés. Son de pedra negra traída das canteiras de Vilanova e feitas nunha soa peza. Deixounas aquí Ricardo López Varela, cando vendeu a propiedade coa idea de mercar uns terreos aos Moure no Agro de Lalín de Arriba, para facer alí un chalé e levalas, pero o final non chegaron a un acordo no prezo e desistiu do proxecto, mercando un piso na vila de Lalín,segundo nos contou o amigo e informante Carlos Agulló.

Ricardo López Varela, perito agrícola de profesión, finou o 22 de xullo de 1980 aos 74 anos de idade e a súa dona María Luísa Vidal Peña, o 31 de maio de 2001, sendo soterrados no panteón familiar de Vilanova, onde tamén repousan os restos mortais do seu fillo Luís Carlos, finado prematuramente no ano 2005.

Para rematar, cómpre sinalar que na casona pouco queda de verdadeiro valor, a non ser mobles, maquinaria e aparellos específicos de laboratorio, parte deles de aceiro inoxidable que teñen valor no mercado. A maior parte da maquinaria quedou obsoleta e outra aínda podería ser aproveitada, segundo nos indica o persoal da Deputación.

Coidamos que é preciso que a Deputación retire o que corresponda e facer un inventario de canto quede nas edificacións e gardar o que poida ser de interese de cara a realizar as obras que en adiante sexan necesarias para adecuar os edificios ás finalidades que se pretendan no futuro.

As edificacións consérvanse en bo estado, destacando a casa con capela e o hórreo que preside a eira lousada agora cuberta polo mato, que tamén se apodera do fermoso xardín, sendo precisos traballos de mantemento e tamén de rehabilitación para o futuro uso que se lle queira dar a este complexo.

Os apuntamentos que aquí ofrecemos proceden das tres visitas que realizamos ás instalacións en decembro de 2021, marzo de 2023 e abril de 2023, está ultima acompañados por dous membros da familia Agulló e un da policía local, para ver o subtraído, os danos habidos e estudar o xeito de proceder ao seu peche.