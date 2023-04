El portavoz del PP de Lalín, Pablo Areán, anunció ayer que su partido acepta la solicitud de Compromiso para realizar un debate público entre los cabezas de lista de las fuerzas que concurrirán a las municipales. No obstante, condiciona esta propuesta a la celebración de un segundo encuentro en el que intervenga otro miembro de cada candidatura. Con los detalles por confirmar, tendría lugar en el auditorio, emitido por Radio Lalín y también a través de streaming.

Areán hizo este anuncio en la sede del partido junto a sus compañeros de grupo municipal Begoña Blanco, Paz Pérez y Avelino Souto, aunque en su comparecencia analizó otras cuestiones de la inminente campaña. A su juicio, las fuerzas de la oposición –luego citó expresamente episodios de Compromiso y PSOE– llevan meses lanzando mensajes con los que tratan de confundir al electorado y retorcer la realidad de la gestión municipal. “No queremos falsedades, falacias y mentiras”, dijo, de una oposición que, enfatizó, carga permanentemente contra el alcalde, José Crespo.

Después de lamentar el uso que la oposición hace de un medio digital, comenzó poniendo en el foco al PSOE. Así, recordó como su candidata, Alba Forno, calificó de “dinosaurio” a Crespo por los años que lleva en política y preguntó si opina lo mismo del regidor vigués, Abel Caballero. E indicó que lo único que hizo el eurodiputado Nicolás González Casares por Lalín fue intervenir en el aula de la Uned que él mismo cerró.

Al líder de Compromiso, Rafael Cuíña, pidió mesura y puso como ejemplo ataques al PP y a Crespo en los que se refería a la compra de voluntades políticas, caciquismo o abandono del rural. “Podemos comparar la hoja de servicios de uno y otro”, adujo, al tiempo que en su opinión un empresario es alguien que impulsa una empresa desde sus inicios y trata de mantenerla y consolidarla.

Deuda

Por otro lado, Areán discute que la oposición cuestione permanentemente “las infografías” de los proyectos del gobierno pues, a su juicio, son comunes en cualquier profesión cuando se trata de plasmar algo que se pretende llevar a cabo y recordó que grandes obras como el consistorio, la Rolda Leste, los juzgados o el multiusos primigeniamnente fueron también infografías. “Las seguiremos haciendo”, declaró.

En lo que atañe a la deuda municipal, el portavoz del PP aseguró que la oposición es consciente que el pasivo real no supera los 10,5 millones pues la mitad son fondos que adeuda el Estado –pidió la intervención de Casares para desbloquear el pago– y de los otros cinco solo se dispuso una parte pues el resto del dinero no se tocó. “Es bueno endeudarse dentro de unos límites y Crespo no es un derrochador”.

Por último, censuró que el BNG plantee la compra del Cine Lalín como equipamiento público y dijo que esta propuesta ya la hizo Compromiso en la campaña anterior, aunque el cuatripartito no la materializó.

Firma en días de terrenos para la Gran Praza

El gobierno reiteró que su hoja de ruta no varia un ápice y que pretende materializar en este mandato la compra de los terrenos para la construcción de la Gran Praza. Areán deslizó que en días podría haber novedades y que el acuerdo con la mayor parte de los propietarios se materializará ante notario. “Cuíña no tiene capacidad para parar esto y solo una pequeña parte de los dueños se echó atrás por motivos políticos”, espetó. Por tanto, todo apunta a que el ejecutivo buscará darle forma a la operación ya de manera formal en próximas fechas. Y, para zanjar este tema, enfatizó en que la Gran Praza será una realidad si el PP gana las elecciones y ni no es así, esta infraestructura no irá adelante.

Piscina y pabellón

En otro orden de cosas, Areán aludió a la imposibilidad de llevar a delante las reformas de la vieja piscina climatizada y los pabellones con fondos europeos al haber quedado ambos proyectos fuera en la resolución ministerial. Dijo que se habían presentado buenos proyectos y que esta posibilidad siempre existía, aunque garantizó que las actuaciones figurarán en el próximo programa electoral de los populares. “Buscaremos financiación por otras vías”, declaró, y recordó que el gobierno municipal logró en este mandato otros importantes proyectos con fondos comunitarios.