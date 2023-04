El portavoz del PP de Silleda, Ignacio Maril, alerta de posibles problemas en la certificación de las ayudas autonómicas para la recuperación del primer tramo del Sendeiro do Deza, ya que un informe de la dirección de obra indica que “la implantación de la plataforma/observatorio no es adecuada, por su afección negativa sobre la composición escénica del lugar”. Dicho informe indica que la intervención tampoco resulta viable ni técnica ni económicamente, “al no poder ser ejecutada por medios técnicos normales”.

Al recurrir a medidas extraordinarias para colocar la plataforma, el coste inicial de la intervención puede haber aumentado respecto a las previsiones. En este sentido, Maril añade que “se puede comprobar que el Concello pretendía pagar 6.000 euros más a la empresa que hizo los trabajos de lo que indicaba la propia certificación”. Asegura que la adjudicataria “tiene vinculación indirecta con el regidor”, Manuel Cuiña. Asegura que desaparecieron algunos documentos de esta intervención de la plataforma Xestiona, y se hace eco de las quejas de vecinos por una obra “que poco respeta el entorno”.