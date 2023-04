“En la década de los sesenta los vaqueros americanos se fabricaban en Lalín”

La semana pasada un artículo de FARO firmado por el cronista oficial de Lalín, Daniel González Alén, daba a conocer la búsqueda por parte de Alfonso Golmar, canario con ascendencia lalinense y residente en Huelva, de unos amigos de juventud con los que jugaba al balonmano en el desaparecido “campo da lechería” de la capital dezana en la década de los sesenta. Golmar, ingeniero de profesión y gran deportista, disfruta de una merecida jubilación en la ciudad andaluza donde un hijo regenta un conocido y céntrico restaurante.

–¿Desde cuándo reside en la ciudad de Huelva?

–Llegué en el año 75 para hacer el que se conoció como el Polo de Desarrollo de Huelva. Entonces, España descubrió que había fosfato en África, en el Sáhara, y le dieron salida montando aquí un polo industrial. Se dijo que podría ser un motor para el turismo pero nunca lo fue porque la contaminación que dejó era impresionante. Efectivamente, casi todas las fábricas cerraron y no hay ni aeropuerto y por supuesto tampoco turismo.

–¿Cómo surge la idea de buscar a los compañeros de juventud?

–Yo estudié la carrera en Madrid y en verano normalmente me iba a Lalín a casa de mi tío Bernardo Zalabeite que vivía enfrente a la estatua de Joaquín Loriga. En aquellos años me gustaba formar parte de la sociedad del pueblo y cuando estaba decían aquello de que “ha llegado el canario” para referirse a mi en la calle. Jugaba con ellos, me iba al casino, bailaba y demás. Recuerdo que también me gustaba mucho bañarme en el río. Como mi tío tenía consulta en todas las aldeas y pueblos de alrededor, aprovechaba para irme con él para conocer los sitios, y mientras mi tío trabajaba y sacaba clientes, yo conocía gente. También viví tres años cerca de Baiona porque tengo el 50 por ciento de sangre canaria y el otro 50 por ciento procede de Galicia. En la foto estoy con amigos de aquella época de los que quería saber cómo les había ido en la vida.

–¿Tiene información sobre todos ellos o todavía no?

–La verdad es que no tengo ni idea porque fíjate los años que hace de aquello. Algunos viven, creo, y para mi sería toda una alegría poder estar con ellos para recordar aquellos momentos que vivimos durante nuestra juventud jugando al balonmano en Lalín. Tengo que decir que jugábamos en el campo de fútbol, pero al balonmano. La fotografía fue tomada durante las fiestas pero no recuerdo contra quién nos enfrentamos. Fuimos una especie de pioneros en eso del balonmano. Lo que pasa es que yo desde pequeño he practicado todo tipo de deportes. He jugado al fútbol en Regional, al tenis, al golf y al baloncesto, entre otros muchos.

–¿De dónde le venía esa vena tan deportiva?

–Pues no lo sé. Sí te puedo decir que eso me quitó de dos cosas: fumar y emborracharme. Te puedo asegurar que nunca he fumado en mi vida y tampoco me emborrachado jamás. Estoy convencido de que esto es así por la cantidad de deportes que durante mi vida me gustó practicar. Desde luego, cuando estaba en Lalín aprovechaba para hacer deporte y como prueba está la foto de ese día de 1963.

–¿Ha vuelto desde entonces a la capital dezana o no?

–Es una pena pero no he podido volver. Estuve hace poco en el Campeonato de España de Bridge, que se celebró en La Coruña. Estuve alojado en casa de un amigo y quedamos en poder acercarnos algún día a Lalín, pero no pudo ser. De todas formas, estoy pendiente de poder darme una vuelta por allí este verano para recordar aquellos tiempos y, si fuera posible, poder reencontrarme con algunos de los antiguos amigos de juventud.

–¿Cómo recuerda aquel Lalín de los sesenta del siglo pasado?

–Te va a parecer extraño pero recuerdo perfectamente que los pantalones vaqueros americanos los fabricaban en Lalín. Hasta no hace mucho los famosos bolsos franceses también se fabricaban en Ubrique, en Cádiz, y después se enviaban a Francia. Pues sí, los vaqueros americanos se hacían en Lalín supongo que porque en aquellos años la mano de obra era barata. Como pasaba con los bolsos, los hacían en Lalín, los mandaban para allá y los devolvían para venderlos aquí como americanos. Fue cuando empezaron a verse los primeros vaqueros. Yo me acuerdo que aquí en los clubes importantes no te dejaban entrar con pantalón vaquero y hoy día todo el mundo lo lleva.

–Gracias al artículo de FARO supimos que es usted pariente de la profesora y escritora Charo Golmar.

–Todos los Golmar que hay por Lalín son familiares míos. Charo es mi prima. Mi padre era de Santiso. Eran diez hermanos, mi abuelo murió con 36 años y mi abuela con 35, dejando a diez hijos. Fíjate cómo se quedaron. Una maestra, otro maestro, mi tía María se casó con Bernardo Zalabeite, Mercedes se casó con Pedro Zalabeite, mi padre emigró a Canarias, que fue donde conoció a mi madre. En esa época mi madre estudiaba en un colegio mayor de La Laguna. A mi padre de entrada lo rechazaban porque allí con los peninsulares siempre hubo muchos recelos. Nosotros en Canarias distinguimos entre los godos y los peninsulares. Los godos son los que van allí creyendo que aquello todavía sigue siendo una colonia.

–¿Sigue siendo un entusiasta del juego de naipes llamado bridge?

–Sin duda. Es algo que me encanta desde hace mucho tiempo. Date cuenta de que se trata de uno de los 20 juegos más practicados en todo el mundo. Siempre digo que para jugar el bridge hace falta en primer lugar realizar un estudio y, después, aplicar factores como la inteligencia, la memoria, el cálculo, la técnica y, por supuesto, la intuición. Estoy convencido de que todo eso junto favorece el mantenimiento de las neuronas en perfecto estado. Además, se trata de un juego que también te permite participar en torneos por todo el mundo. Como te decía, hace poco estuve en Galicia para jugar el campeonato de España, pero también estuve en la ciudad belga de Ostende durante un Europeo. Haces amigos en todas partes, aprendes a respetar al contrario y convives con personas de distintas nacionalidades.