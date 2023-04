El Bar Oasis y O Xulia ganan la décima edición del concurso de las Santas Tapas

Bar Oasis y O Xulia fueron los triunfadores de la décima edición de las Santas Tapas, certamen organizado por la asociación de Hosteleros A Estrada, con la colaboración de la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE). El Oasis se llevó el reconocimiento como la mejor tapa del concurso en función de los votos de todas las personas que participaron. El recién inaugurado A Riala, fue elegido como la segunda mejor tapa. En tercera posición se registró un empate entre el Florida y la Cervecería Eureka. En cuanto al O Xulia, su propuesta fue elegida como la tapa con mejor presentación del concurso en el que participaron 23 locales del casco urbano estradense. En total, entre el miércoles y el domingo de Semana Santa se repartieron en torno a 15.000 tapas.

Peregrina Solla, del Oasis, se llevaba así por primera vez un premio que rozó en un par de ocasiones. En una edición anterior su tapa quedó como la segunda mejor, y en otra fue la tercera. “Estoy muy contenta porque además yo luchaba contra locales que vendieron 600 tapas, mientras que yo solo tenía 370”, explica la hostelera, que regenta desde hace 14 años este local ubicado en la Avenida de Santiago. Su propuesta para esta edición de las Santas Tapas era un timbal de pulpo con puré de boniato y patata. Se trata de una creación propia aunque Peregrina Solla quiso en esta ocasión compartir méritos con la presidenta de la asociación de hosteleros, Adriana Abelleiro. “Es una crack”, afirmó. “Ella siempre nos asesora. El día que presentamos las tapas una compañera dijo que ella había presentado en una edición anterior una parecida. Adriana dijo que le podía dar un toque totalmente diferente con el bonito, y así fue. Para mí fue un alivio porque siempre tienes invertido tiempo y dinero en tener todo listo para la tapa”, añade.

Desde el Bar Oasis reconocen que en las primeras ediciones de las Santas Tapas, así como en las tapas del salmón, dedicaban muchas horas a intentar crear la tapa perfecta. “Yo no estudié cocina, algo que me habría encantado, pero aprendo leyendo muchas revistas de cocina y viendo vídeos. En los primeros siete u ocho años lo vivía con mucha tensión y hacía muchas pruebas. Incluso hacía catas con los clientes para que opinasen. Estas últimas ediciones decidí no presionarme tanto y justo llegó el premio”. Peregrina Solla anunció que repetirá la tapa próximamente para que todos lo que se la perdieron la puedan degustar.

O Xulia por su parte triunfó con la presentación de su tapa presentada bajo el nombre de “Nin arre nin xo”, con pulpo, pimentón, grelos y queso.