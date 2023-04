El PAyJ sacó anteayer adelante con sus seis ediles los presupuestos de Agolada para este año, cifrados en 2.998.933 euros. Son unos 98.000 euros más que en 2022 pero, según recalcan tanto el PP como Comisións Obreiras, el documento contiene “múltiples ilegalidades” contra las que el sindicato presentará un contencioso-administrativo.

La portavoz de los populares, Carmen Seijas, indica que el regidor, Luis Calvo, “discrimina con subidas de salario a unos trabajadores frente a otros, él se sube los salarios mientras no se comporta como debe con las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar”. A estas empleadas, indica Comisións, se les aplica el Salario Mínimo Interprofesional, mientras que a otro personal “se les asignan a dedo retribuciones superiores de carácter ilegal”. Hay, además, dos puestos de operarios de servicios múltiples tengan un sueldo anual inferior al Salario Mínimo Interprofesional.

Juicios pendientes

La organización sindical añade que otra ilegalidad es que el 100% de la masa salarias se utilice en la asignación de complemento específico, porque solo se puede retribuir por este concepto el 75%. El documento salió adelante desestimando todas las alegaciones de Comisións.

Por otra parte el PP llevó a pleno dos mociones, que fueron rechazadas por la mayoría que ostenta el gobierno. Por ello, los populares solicitarán un pleno extraordinario para que Calvo aclare si está inmerso en un juicio por prevaricación y falsedad documental por el cierre de una industria local, “o si tiene más demandas por impagos”. Los populares también detectaron que se otorgó de forma irregular una licencia para la construcción de una granja, en detrimento de otra explotación.

Las ayudas, sin cambios

En la sesión del jueves Calvo también se negó a restablecer la cuantía de las ayudas a los colectivos SD Agolada, Banda Municipal de Música, Asociación de Xubilados y el Club Náutico de Brocos. El PP está convencido de que esta rebaja de las ayudas solo obedece “a venganzas personales contra las asociaciones o contra algunos de sus miembros, máxime cuando no da una sola explicación” sobre ese recorte. Seijas apunta que si Agolada no puede cubrir todas las subvenciones, que rebaje todas las ayudas, pero que no lo haga de esta forma arbitraria.