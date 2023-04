A Concellería de Normalización Lingüística de Silleda convoca unha nova edición do Concurso de Microrrelatos. O certame celébrase dende hai 10 anos, está dirixido a todas as persoas maiores de seis anos que estén empadroadas en Sillleda.

Ao igual que nas anteriores convocatorias, establécense dúas categorías: de 6 a 12 anos, e de 13 anos en diante. O lema deste ano é A literatura galega, concordando co Día das Letras, que se adica a Francisco Fernández del Riego, fundador da Editorial Galaxia.

O xurado valorará a orixinalidade e creatividade dos textos, que deberán estar escritos íntegramente en galego. Poderán presentarse en dous formatos: escritos a ordenador (cun máximo de 500 caracteres) ou a man (cun tope de 100 palabras). Presentaranse en DIN A4, firmados con pseudónimo e metidos en sobre pechado, no que se incluirá os datos do autor ou autora (nome, DNI e enderezo), así como o teléfono de contacto. Hai que enviar os textos ao enderezo electrónico info@silleda.gal e, de maneira excepcional, tamén poden entregarse no rexistro municipal.

O prazo de envío ábrese este martes, día 18, ata o 12 de maio. O premio serán vales de 120 euros apra gastar no comercio e, se son dalgún centro educativo, outro vale de 50 euros para mercar libros en galego.