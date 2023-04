O Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, acolle hoxe, ás 11.15 horas, a celebración da Gala Enreguéifate-Regueifesta con protagonismo dezao. No evento vanse facer entrega dos premios Enreguéifate, nos que dentro da categoría da regueifa mellor falada recollerán o seu premio Uxía e María, dúas estudantes do IES Marco do Camballón cruceño pola súa regueifa titulada “A nosa lingua”.