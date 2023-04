No es que A Estrada tenga una única farola, pero no hay otra tan importante para los estradenses como la que preside la Praza de Galicia, aunque muchos no lograrían superar el desafío de responder cuántos brazos tiene. Y es que las farolas son elementos del mobiliario urbano que se mantienen en la oscuridad, por mucho que su cometido sea proyectar luz. Sin embargo, en A Estrada las farolas tienen historia. Tanta que a lo largo de los años tres puntos de luz se convirtieron en emblemas locales, comenzando por el que da nombre popular a la plaza más céntrica de la capital estradense. La actual Praza de Galicia ha tenido varias denominaciones a lo largo de su historia pero ninguna ha sido tan usada como su nombre “oficioso”.

Los estradenses siguen encontrándose en “A Farola”, sin utilizar el nombre oficial que le corresponde al corazón del casco urbano. El punto de luz que bautiza este espacio no es, sin embargo, el que se instaló en este enclave originariamente. La farola que presidía años atrás esta plaza es la que hoy luce en un extremo de la Praza do Mercado, inicialmente concebida como columna conmemorativa a la que, con posterioridad, se le dio un uso práctico, tal y como recuerda el historiador estradense Luis Ferro Pego en un artículo publicado en A Estrada. Miscelánea Histórica e Cultural. Corría el año 1840 cuando se resolvió en sesión municipal que el concello llevase el nombre de A Estrada. Fue en ese momento cuando se propuso que en el punto más céntrico del entonces pequeño lugar se erigiese un monumento dedicado a la Constitución del Estado. Se escogió esta columna, acompañada de una placa metálica con la inscripción Constitución: 1840. No se mantuvo allí mucho tiempo, ya que en 1859 se decidió retirar el monumento y trasladar la inscripción a la fachada del consistorio. La columna permaneció un siglo guardada, hasta que a mediados del siglo XX se acordó la pavimentación de la entonces Plaza del Generalísimo –antes Plaza Principal, después de Ramiro Ciorraga y de la República–, colocando en ella esta farola. Este elemento habría de competir por dar nombre a la plaza con el Generalísimo, saliendo la Farola victoriosa como nombre preferido por los estradenses. Sin embargo, una reforma de este céntrico cruce de caminos en 1972 terminó retirando la farola para sustituirla por un templete desde el que se dirigía el tráfico. La pétrea columna encontró nuevo hogar en la actual Praza do Mercado. Sería el alcalde Manuel Reimóndez Portela quien volviese a instalar una farola –la actual– en esta plaza, que no ha abandonado su lugar emblemático desde 1985.