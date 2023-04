La “sirenita” con raíces en Santa Baia de Losón

Su nombre ya es conocido tanto dentro como fuera de Galicia después de las magníficas actuaciones durante el reciente Campeonato de España Open Absoluto y Júnior de Invierno de Natación celebrado en Mallorca. Y es que Carla Carrón aparece en todas las quinielas para convertirse en una de las grandes de su especialidad en citas continentales y mundialistas. Esta joven de 17 años tiene a parte de su familia pendiente de sus hazañas desde el lugar de San Martiño, en la parroquia lalinense de Santa Baia de Losón, en O Corpiño, donde residen sus abuelos paternos. Residente en Arzúa, de donde es su madre, se fue para O Condado porque el Arzúa, su club de origen, acababa de perder a su entrenador y entonces “dije que me iría al club que ganase la liga gallega. Se la llevó el Ponteareas y me fui para allá”.

La nadadora con ascendencia dezana explica sobre su clasificación para las citas europeas que “no creo que vaya a ninguno de los dos. Estoy pendiente de clasificarme para el Mundial Absoluto y eso tiene prioridad para mi. Este año cambiaron las categorías. Yo no soy Júnior en España, pero internacionalmente sí. Entonces, por ahora estaba más enfocada al Europeo Sub-23 y al Mundial Absoluto, y si no me clasificaba para el Mundial iba al Europeo Sub-23 y Júnior. Pero como me clasifiqué seguramente vaya al Mundial y no vaya a ningún otro.”

En cuanto a sus parientes lalinenses, Carla Carrón señala que “la familia de mi padre es de San Martiño, un lugar de la parroquia de Santa Baia de Losón, en O Corpiño. Mi madre es de Arzúa, pero durante los veranos solía estar en Lalín, en casa de mis abuelos”. Al respecto, subraya los buenos momentos que siempre ha vivido en compañía de lo suyos a escasos metros del popular santuario: “Me lo pasaba muy bien y recuerdo que siempre que me tenía que ir no podía evitar echarme a llorar. Me encantaba estar en casa de mis abuelos en O Corpiño porque es lugar muy tranquilo para todo. Sus nietos somos mi hermano, mi prima pequeña y yo”. Sobre cómo se vive en su casa lalinense, la nadadora asegura que “mis abuelos están muy contentos con lo que hago. Mi abuela, por ejemplo, siempre que gano algo se emociona un montón y mi abuelo también. Me llaman la sirenita. Procuro ir a visitarlos todos los domingos que puedo, claro.”

Porque esta deportista se tiene que multiplicar para poder visitar a sus familiares y compaginarlo con sus distintos compromisos deportivos y académicos. Carla vive en la capital de la provincia y, como ella misma indica, “sólo compito con el conjunto ponteareano, porque los entrenamientos los hago en Pontevedra”.

Lo cierto es que a esta joven la natación le tiró desde bien pequeña. “Siempre me gustó la natación. No sé si es cierto que los que somos de interior nadamos mejor que los de la costa, pero sí es verdad que normalmente siempre suele salir algún nadador bueno”. Tras estar concentrada recientemente en Mallorca, reconoce que su estilo favorito es el libre o crol. “Sólo hago crol porque es el que mejor se me da y prefiero nadar eso y no dar vergüenza en otros”, asegura. Becada del Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD), Carrón es una de las tres nadadoras gallegas, junto a Paula Otero y María Valdés, que encabezan el ranking nacional. Desde la federación gallega se subrayaba estos días que Carrón “tiene las puertas abiertas para participar como integrante del 4x200 libre en el Mundial Absoluto de Fukuoka, ya que es la cuarta española en el Open en los 200 libres”. Desde luego, la joven suspira por poder entrar en la lista definitiva de la expedición española que viaje a la cita japonesa para defender los colores nacionales, algo que cada día que pasa es más factible.

Entre los 24 mejores

El equipo femenino de natación del CN Ponteareas hizo historia el diciembre pasado consiguiendo el ascenso a Primera División tras obtener un quinto puesto en las pruebas clasificatorias del la Copa de España contando con Carla Carrón en sus filas. Se sitúa, así, entre los 24 mejores clubes a nivel nacional, con una participación destacada de la deportista de raíces dezanas. Tras conocerse los resultados definitivos de la Segunda División de la Copa de España, los del club de la villa del Tea superaron con creces los objetivos marcados para la temporada. Los han superado en el momento en el que han quedado entre los cinco mejores equipos del total de 70 que se presentaron a nivel nacional y que realizaron las pruebas en sus respectivas sedes autonómicas. Esta posición les ha permitido hacer historia en el deporte ponteareano y han conseguido ascender a Primera División teniendo a Carla Carrón como uno de sus principales baluartes. Es la primera vez que el Club Natación Ponteareas peleará por los primeros puestos en la categoría, en el que se enfrentarán a equipos de Madrid o Málaga, entre otros.

El futuro sonríe a esta mujer de la que su familia presume y con razón. Carla Carrón cuenta los días para poder estar de nuevo con sus abuelos de O Corpiño para escuchar otra vez que la llamen cariñosamente “sirenita”, mientras sus abuelos paternos se emocionan escuchando las proezas de su joven nieta. Su objetivo está puesto en la cita mundialista porque sabe que se encuentra en el mejor momento de su trayectoria deportiva. Aprovechar la oportunidad es su próxima misión. Sabe que el mejor aliento le llegará desde O Corpiño.