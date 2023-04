El candidato a la Alcaldía de Rodeiro por el PSOE José Luis Camiñas, sostiene que el gobierno local “está dejando sin el servicio de ayuda en el hogar a algunos usuarios, de un día para otro. Sin tener en cuenta la vulnerabilidad de esas personas y la situación precaria” en la que puede quedar un mayor o un dependiente sin esa cuidadora que va a su casa a asearlo, hacerle la comida o limpiar.

Esta situación, para los socialistas, demuestra que “estamos ante el paradigma de una situación política deshumanizada y sin sensibilidad, la comprobación de que en Rodeiro no se gobierna ni para el pueblo ni con el pueblo, sino de espaldas a él”. Camiñas recuerda que en este municipio hay en torno a 900 personas mayores de 64 años, que son el 40% de toda la población de Rodeiro. Pese a estas cifras, el SAF de Rodeiro “lleva años con deficiencias, escasez de personal y mala gestión. Si no funciona peor, es por la profesionalidad de los y las trabajadoras, que no pueden hacer más ante unos gestores políticos inoperantes e miopes” se queja el líder socialista.

En las últimas jornadas, hay personas a las que se les avisa de por teléfono de que al día siguiente no se les podrá atender- “¿No les importa que un dependiente pueda quedar sin asear, que una persona mayor no tenga quien le cocine o quien le haga la cama?”, se pregunta Camiñas, que recuerda que el SAF es una prestación que les corresponde por derecho a estos vecinos, tras varios trámites y que está cofinanciado con los impuestos de los ciudadanos.

Culpa a Luis López

El PSOE apunta como responsables de los problemas del SAF tanto al actual gobierno local como al equipo que se presenta a las próximas elecciones, “pues son exactamente lo mismo”. Pero también culpa al exalcalde y actual presidente provincial del PP, Luis López, “ya que como delegado de la Xunta debería velar por el funcionamiento de este servicio, que cofinancia la Consellería de Política Social. Avanza que, si gana los comicios del 28-M, el Servizo de Axuda no Fogar será “una prestación fundamental”.