La Ribeira do Ulla continúa su expansión en la denominación de origen Rías Baixas

En dos años se cumplirá un cuarto de siglo desde que las tierras que baña el Ulla se sumaron a la demarcación de la Denominación de Origen (D.O.) Rías Baixas. Desde aquella primera vendimia del año 2000, la Subzona Ribeira do Ulla no ha parado de aumentar sus cifras. Este fin de semana se celebrará una nueva edición de la Festa do Viño da Ulla, un evento en el que cada año se exaltan los caldos producidos en este valle. En el último ejercicio de referencia –2022– se cosecharon un total de 1.906.649 kilos de uva en esta subzona para su transformación en vino Rías Baixas, según los datos aportados ayer por el consejo regulador de esta demarcación.

Los datos de la última campaña evidencian que la subzona Ribeira da Ulla continúa su expansión dentro de la D.O. Rías Baixas. No en vano, en el último año sumó dos nuevas bodegas –llegando a las 11– y un nuevo viticultor, totalizando ahora 92. A mayores, las hectáreas destinadas al cultivo de la vid siguen aumentando, incrementándose en 2022 en más de 68. De este modo, si en el año 2000 esta subzona se incorporó al paraguas Rías Baixas con 42,3 hectáreas, actualmente se sitúa en las 293.

La zona

Como queda avanzado, el Consello Regulador de la D.O. Rías Baixas modificó en el año 2000 su reglamento para incorporar esta subzona, en la que se incluyen diversas parroquias de los concellos de A Estrada, Vila de Cruces y Silleda, junto a municipios como el de Vedra, Padrón, Teo, Boqueixón o Touro. Desde entonces el cultivo de la vid no ha dejado de crecer, incluso durante los años de pandemia. La zona de producción de vinos protegidos por esta denominación de origen está constituida por los terrenos que el citado organismo regulador estima aptos para la producción de uvas con la calidad necesaria para obtener vinos de las características específicas de los amparados por la denominación y que se encuentren en los términos municipales y lugares que integran las distintas subzonas: Val do Salnés, Condado do Tea, O Rosal, Soutomaior y Ribeira do Ulla. De este modo, la producción está localizada en la provincia de Pontevedra y en el sur de la provincia de A Coruña.

En el caso de A Estrada, quedaría amparado por esta denominación de origen vino que se produce con las uvas recogidas en parroquias como las de Arnois, Couso, Cora, Oca, Santeles, Paradela, Berres, San Miguel de Castro, San Xurxo de Vea, Ribeira, Riobó, Santa Cristina de Vea, Baloira o Santa Mariña de Barcala. Por su parte, en Vila de Cruces se incluyen parroquias como Camanzo, Gres y Añobre, mientras que en el caso del término municipal de Silleda es la parroquia de Cira la que apostó más fuerte por la viticultura.

En ascenso

Los datos aportados ayer describen una positiva evolución de la subzona. La viticultura junto al Ulla aportaba en 2000 una única bodega a esta demarcación Rías Baixas. En 2001 figuraban ya tres bodegas y durante los ocho años siguientes fueron cuatro las que mantuvieron su actividad. El crecimiento de este tipo de explotaciones se hizo más evidente en los últimos años, si bien la cifra más alta de viticultores se encuentra en 2012, con 116 (frente a los 92 actuales).

El análisis de la evolución de esta subzona arroja también una marcada gráfica ascendente si se atiende a los kilogramos de uva cosechados al cierre de cada vendimia. Arrancó la producción amparada por Rías Baixas con 93.606 kilogramos de fruto por campaña, llegando a superar en cosechas como la de 2021 los 2.058.995 kilos.

Atendiendo a las variedades producidas, la inmensa mayoría de la uva que se vendimia junto al Ulla se corresponde con variedades blancas, principalmente albariño. Dado el tipo de clima presente en esta subzona –tierras de interior– los fenómenos meteorológicos suelen ser más extremos, ante la ausencia del efecto suavizador del mar. Ello tiene también su propio impacto sobre el tipo de uva que se produce en los 317 viñedos existentes, aportándole unos matices que singularizan estas uvas y generan caldos más afrutados y frescos. El domingo será momento de exaltarlos.