Relatos personales desde uno y otro lado del charco

Pocas veces un evento a priori literario nace con vocación de rendir homenaje a toda una familia de artistas. El lalinense retornado de Venezuela, y residente en el lugar de Cobás de la parroquia de Catasós, verá este fin de semana cumplido su deseo de dejar constancia de su intensa vida a un lado y otro del charco. Además, Gonzalo González Rodríguez quiere que su primer libro, “Objetivo cumplido”, sea un reconocimiento al extenso grupo de artistas que tiene entre sus familiares. Una de ellas, su prima segunda Mónica Balo, se ha encargado de programar una presentación en la que algunos de ellos actuarán en auditorio de Lalín, este sábado a partir de las 18.00 horas.

Gonzalo González, que convalece estos días de las heridas sufridas en un brazo por una radial, cuenta las horas para una cita que lleva tiempo esperando. “Empecé a preparar el libro en 2019 y por fin este año pude publicarlo”, explica este aficionado a la caza que entre otras cosas ayudó a fundar la Asociación Amigos de Lalín en Caracas. Él mismo cuenta que una de sus hermanas residente en el país sudamericano que le dice que “no es capaz de terminar el libro porque es abrirlo y empieza a llorar por la cantidad de anécdotas que cuento”. El autor se esfuerza en destacar que “Objetivo cumplido” es una biografía distinta ya que también recupera acontecimientos vividos tanto por su autor como por amigos y familiares. En este sentido, insiste en señalar que “no es exactamente mi biografía porque también cuento la historia de los Dezas de Moneixas, donde estaban mi padre y mis tíos, de la Orquesta Caracas y demás, porque tengo cuatro artistas profesionales en la familia, y entre ellas se encuentra una bailarina de danza contemporánea que vino de Venezuela”. Algunos de ellos estarán acompañándolo este sábado en el evento organizado por su prima en la capital dezana.

“Siempre me gustó escribir y ahora que tengo tiempo quiero dejar constancia de todo lo que he vivido, que ha sido mucho, y rendir un homenaje a los miembros de mi familia de alguna manera”, asegura el autor sobre un opúsculo donde tampoco faltan las referencias a la parroquia de Catasós, incluidos sus distintos templos, y hasta el Camino de Santiago realizado por González. No faltan tampoco las correrías de juventud de un hombre que un buen día decidió viajar a Venezuela para labrarse un próspero futuro y que en plena jubilación ha decidido hacer balance de lo vivido en todos estos años.

La obra que se presenta este fin de semana en Lalín tendrá su continuidad, tal y como explica Gonzalo González: “Ya estoy trabajando en mi segundo libro. Quiero contar historias matrimoniales de algún amigo y estará basado en reconciliaciones. Creo que tardaré un par de años más o menos en finalizarlo”. Según él, tendrá poco o nada que ver con su ópera prima “más centrado en la familia”.

Por su parte, Mónica Balo ha diseñado una presentación cuya duración aproximada es de “como mucho una hora de duración”, según ella. En el programa se establece que el propio Gonzalo González sea el encargado de abrirlo después de ser presentado por Juan Ignacio Benítez, marido de Balo y un “especialista en comunicación”. Entre los participantes, además del autor, su prima y su esposo, también aparecen la estudiante de Grado de Pedagogía de la Danza y sobrina de Gonzalo González, Andrea Arrechedera, así como integrantes de Scene Ballet, el profesor de percusión Darío González, el acordeonista Manolo Duro y Os Dezas de Moneixas.

Interacción

Durante el evento literario Mónica Balo estrenará su pieza “Raíces”, en lo que será un ejemplo de interacción entre varios de los participantes. “Mi obra dura tres minutos diez y Andrea baila con nosotros. Los que participamos en el evento no lo haces de forma deslavazada, sino que en mi obra tocamos Darío González, Manolo Duro y ella baila”. Balo desvela la posibilidad de alguna que otra sorpresa tanto para el público presente como por su puesto para el autor de “Objetivo cumplido”. Con todo, Mónica Balo está segura de que “será un evento precioso” cuyo ensayo previo tendrá lugar el sábado por la mañana con todos los participantes.

En cuanto a la proliferación de artistas de la familia de Gonzalo González y Mónica Balo, la catedrática subraya que “en mi familia se cantaba bien, afinando y a voces. De hecho mi abuelo –lo dice Gonzalo en su libro– en una ocasión le dijo que tú en lugar de oído tienes orejas. Mi abuelo era una persona muy directo, como todos nosotros”. Balo reconoce que cuando su pariente le dijo que estaba preparando un libro no las tenía todas consigo por la dificultad que entraña una aventura literaria de esta envergadura. “En febrero me llamó para decirme que había publicado el libro y casi no me lo creía. Después me pidió que yo le organizase la presentación, y encantada de hacerlo”, recuerda horas antes de que tanto ella como su primo vivan un día memorable.