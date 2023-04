“Uno a las personas con un animal en función de su carácter y su aspecto”

Laura Cid Rascado nació hace 23 años en Vigo. Licenciada en Bellas Artes hace un año se dedica a la ilustración e imparte clases a niños. Su particular estilo de dibujo la convirtió en la ganadora de la tercera edición del Premio de Álbum Ilustrado ‘Alberte Quiñoi’, organizado por el Concello de A Estrada. Lo hizo con la obra titulada “Maruchi e o gancho”.

–¿Cómo recibió la noticia de este premio?

–Es algo que no me esperaba para nada. Estoy muy contenta y súper agradecida de esta oportunidad porque no me lo imaginaba. Reconozco que presenté el libro a ver si había suerte.

–¿De qué trata su libro “Maruchi e o gancho”?

–Va sobre una gallina que se llama Maruchi. Da la casualidad que Maruchi es también una familiar mía. Es la prima de mi madre y mi vecina. Lo que suelo hacer es unir a cada persona con un animal, por sus características y su aspecto. Así fue como cree a Maruchi con forma de gallina, porque ella tiene de estos animales. Un día le hice un regalo de una ilustración como gallina y de esa ilustración salió el cuento. Además, a ella le gusta el ganchillo, algo que me enseñó a mí. De ahí surgió la relación el Maruchi y el ganchillo.

–¿Es un libro orientado hacia un lector infantil?

–Sí, es además un libro con más ilustración que texto. Es súper fácil de entender. Por todo eso diría que está más orientado a los niños, aunque hoy en día los álbumes ilustrados los disfrutan tanto niños como mayores. En este caso además tiene un toque de humor.

–¿Es el primer concurso en el que participa?

–No, el año pasado ya me presente también a este premio con otro trabajo. Sin embargo, fue algo que me pilló un poco desprevenida y lo preparé un poco a correr. Este ya fue con más ganas. La verdad es que estaba muy contenta del resultado, independientemente de si ganaba o no. Me gustó además como encajé las ilustraciones con el texto.

–Usa un tipo de dibujo muy característico, ¿es una técnica que usa habitualmente?

–Yo estudié Bellas Artes. Allí fue donde me fui dando cuenta de que la mezcla de la acuarela con el lápiz de color era lo mío. Primero le doy una capa de acuarela y después hago los detalles con lápiz de color pero sin marcar una línea negra, solo colores. Hice además un Trabajo de fin de grado, en el que utilicé esta técnica y me sirvió para ir perfeccionándola más. Es un trabajo además que estuvo expuesto en el Marco. Todo eso me ayudó a encontrarme y a tener un estilo de ilustración en el que me siento muy cómoda. Esa es la técnica que utilicé en este álbum ilustrado, con un carácter muy claro.

–Es decir, tiene una técnica y también un tema, con el uso de animales como imagen de las personas.

–Sí, hago también ilustraciones para la gente que me las encarga. Les pregunto sobre su carácter y les pido una foto para terminar relacionándolos con un animal y poder hacerles una ilustración.

–¿Ya sabe cuándo le darán el premio?

–Por el momento, no. El jurado me llamó para felicitarme y quedaron de llamarme para el proceso de editado. La verdad es que esto es todo nuevo para mí. Es un mundo que por conocer.