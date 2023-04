La edil de Urbanismo de Lalín, Raquel Lorenzo, informa que el Concello remitió el 21 de febrero a la Consellería de Medio Ambiente la documentación de la modificación de Plan Xeral para la emisión del Informe Ambiental Estratégico para continuar la tramitación de la modificación del PXOM que permitirá limitar la instalación de empresas en los polígonos que puedan ser altamente nocivas para el medio ambiente. La Xunta tiene tres meses de plazo máximo –que se cumplirán en un mes– para informar dicho expediente, el último paso antes de la aprobación inicial de esta modificación que lleva aparejada, por sí misma, la suspensión de las licencias en el ámbito en el que se propone

La edil dice que el edil del BNG, Francisco Vilariño, sobreactúa cuando dice que en cuatro años no se podrán volver a suspender licencias y se queda expuesto la que se produzca una solicitud, en cuanto se apruebe inicialmente la modificación del plan, que solo está pendiente del informe de la consellerías, las licencias para ese tipo de instalaciones industriales nocivas para el medio ambiente estarán suspendidas hasta la aprobación definitiva del expediente que cambia el planeamiento Cita que laLei do Solo especifica que “el acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico determinará por sí solo la suspensión del procedimiento de otorgamiento de licencias en aquellos ámbitos del territorio objeto de planeamiento”. Lorenzo aclara a Vilariño que los técnicos municipales de Urbanismo que gestionan este expediente y el de la cuarta fase de Lalín 2000, decidieron simultanear ambos expedientes de modificación del plan para que el de empresas nocivas no interfiriera en el prioritario que era la de ampliación del suelo industrial y una vez aprobado lo de ampliación del Lalín 2000 fue cuando se dio curso al otro.

La edil pide Vilariño, “una vez más, que se informe y que consulte el estado de los expedientes antes de sacar las campanas al vuelo que distan mucho de pregonar lo que él está insinuando”.