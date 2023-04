El candidato de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña Aparicio, ha pedido a la Xunta de Galicia y al gobierno de Lalín, ambos en manos del Partido Popular, que den explicaciones “claras, precisas y concretas sobre cuántas empresas dejaron de crearse en el municipio lalinense debido a su bloqueo de años a la ampliación del Polígono Lalín 2000”.

Para Cuíña, “no se puede entender de ninguna manera que el conselleiro de Industria viniera a Lalín a hablar de la creación de empresas de capital privado –en cuyo asentamiento no tienen nada que ver ni la Xunta ni el gobierno de Crespo– en lugar de concretar cuántos proyectos empresariales se han perdido por su inadmisible falta de impulso a la creación de más suelo industrial”. También recuerda que, como presidente de la Xunta, Feijoo se comprometió a que las obras de ampliación estarían en marcha en el año 2022. A día de hoy nada se sabe de esta declaración de intenciones, lo que evidencia “uno de los incumplimientos más graves del PP durante estos cuatro años”, asegura el candidato de Compromiso. También confirma “lo que vengo advirtiendo desde hace tiempo: que en este plazo no se verá ni una sola máquina trabajando en ese proyecto”.

En ese sentido, le pide a Crespo que así como se hizo una foto con Feijoo para realizar un anuncio que no se cumplió, ahora también se haga otra con Rueda “para explicar públicamente los motivos de su engaño a la ciudadanía”. Rafael Cuíña advierte de que “el gran engaño del Partido Popular en materia industrial tendrá consecuencias muy graves para el futuro de Lalín: si no hay suelo industrial, no habrá establecimiento de nuevas empresas ni creación de empleo y, por tanto, menos riqueza para el pueblo”. “Ese es el modelo económico que el PP defiende para Lalín”, concluye el candidato.

En esta línea, Cuíña destaca “la despreocupación y complicidad del gobierno de Crespo con la inacción de la Xunta de Galicia”. Esta situación condena a Lalín a no disponer de nuevo suelo industrial hasta finales de 2025 o 2026, por lo que “ninguna empresa podrá empezar a trabajar allí hasta dentro de casi cuatro años”.