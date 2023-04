A peneda con máis encanto

Descubrir a Peneda do Encanto e, en xeral, o encanto da primavera para celebrar o San Xurxo dun xeito diferente, con libros, flores e petiscos, é o obxectivo da Camiñada de Flores e Letras que organiza o colectivo trasdezao SIC o vindeiro 23 de abril. A paraxe de tan atractivo nome pertence a Siador e agocha un tesouro en forma de estación de arte rupestre descoñecido para moitos veciños, malia que xa foi catalogada hai máis de corenta anos por Luis Xulio Carballo Arceo e Félix de la Fuente Andrés.

Os arqueólogos descubriron os gravados rupestres na primavera de 1980, mentres realizaban un traballo de prospección na parroquia de Siador. Naquel momento estaban moi cubertos de terra, musgo e liques –con capas de ata 20 centímetros nalgúns puntos–, polo que solicitaron unha subvención ao Concello de Silleda para proceder á súa limpeza, no verán daquel mesmo ano. Tal como puideron observar a simple vista e lles confirmaron os veciños, as laxes de dous dos tres grupos “foron barrenadas no ano 1956 para utilizar a pedra na construción dunha casa, polo que algúns motivos consérvanse moi mal e outros seguramente desapareceron por completo”, tal como reflexaron os investigadores na súa obra Os petróglifos da Peneda do Encanto en Siador (Trasdeza), editada polo Museo de Pontevedra en 1982.

A estación está situada a uns 500 metros ao noroeste do lugar de Siador, na paraxe denominada A Peneda do Encanto. “Os petróglifos están situados nun cotarelo, dentro dun contexto topográfico inmediato dunhas terras levemente inclinadas polas que corre o Regato da Gouxa –relatan–. Os gravados realizáronse nunha rocha de granito de grao fino de dúas micas, que aflora na parte máis alta do cotarelo”. A zona onde se asentan é bastante rica en mámoas e nas súas proximidades “existen outros restos e achados da época castrexa e romana, así coma dous machados de pedra pulidos”, engaden os autores.

Carballo e De la Fuente dividiron a estación en tres grupos para o seu estudio e catalogación. O primeiro, o máis occidental, ten como base unha laxe que sobresae lixeiramente do chan, plana e cunhas dimensións de 2,5 metros no eixe Norte-Sur e 2,15 no Leste-Oeste. Sobre a rocha poden verse: combinacións de cinco e de tres circos concéntricos con cazoleta central, unha espiral dextroxira (desvía a luz cara a dereita) e outra levoxira (cara a esquerda) e varias cazoletas. Todos os motivos ocupan a parte central da rocha, agás unha cazoleta e outra combinada cun circo.

O Grupo II dista catro metros do anterior e ocupa o cumio do cotarelo no que se inscribe o conxunto. Formado por un afloramento rochoso en parte destruído pola erosión e polas extraccións, presenta unha superficie rugosa e moi erosionada, polo que os motivos nótanse moi mal. Mide 6,9 metros no eixe L-O e 5,1 no N-S. Componse dunha ducia de combinacións de dous, tres e catro círculos concéntricos con cazoletas centrais, tres ferraduras, unha espiral levoxira, un gravado cruciforme e outros dous con formas de “8” e de “P”.

E o Grupo III, o máis oriental, sitúase algo máis baixo, a metro e medio do anterior. A súa base é unha grande laxe de granito de 4,2 (L-O) por 3 metros (N-S), dividida polo centro por unha grieta natural e fracturada por mor das extraccións. É o que máis gravados alberga, entre composicións circulares, espirais, ferraduras, cruciformes e cazoletas.

No seu estudio de 1982, os investigadores facíanse eco da tradición oral segundo a cal “na mañanciña de San Xoán aparecía unha galiña con pitos na Peneda do Encanto”. Este apunte folclórico “revela posiblemente un antigo culto ao sol” no solsticio de verán, “onde os petróglifos terían unha evidente simboloxía en relación ao astro”. Cronoloxicamente, os motivos que aparecen “encádranse ampliamente na Idade do Bronce, a excepción, quizais, das ferraduras e cruciformes, ás que se vén atribuindo unha orixe xa histórica, baseándose no tipo de sulco en ‘V’”, conclúen Carballo e De la Fuente, non sen antes manifestar a súa discrepancia parcial sobre este último punto, “xa que tanto as ferraduras como a cruz están feitas coa mesma técnica que as combinacións circulares, polo que ben puideran ser coetáneas”.

A Camiñada de Flores e Letras partirá ás 10:00 horas do domingo 23 da Praza da Igrexa de Silleda e chegará ata os montes de Siador, cunha lonxitude aproximada é de nove quilómetros doada de cubrir. O día 21 é o último para a inscrición, que pode facerse na tenda Mamasunción, no teléfono 666605667 (Lucía) ou a través do correo sic.iniciativasculturais@gmail.com; custa 5 euros por persoa, agás para os menores de 13 anos, que van de balde.