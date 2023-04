Sin licencia para morir

Si eres de A Estrada, no tienes licencia para morir. Si esta aseveración no fuese en sentido figurado, este sería el mejor reclamo para ganar los vecinos que este ayuntamiento pontevedrés necesita si no quiere bajar de los 20.000 habitantes y, en consecuencia, conservar la actual categoría municipal. El Concello tira de estradenses para hacer patria y fomentar el empadronamiento. Hace días que un vídeo promovido por la administración municipal pasa de teléfono en teléfono o de muro en muro para predicar con el estradensismo. ¿El lema? Na Estrada, contigo máis e mellores.

Para sembrar conciencia del desafío demográfico al que se enfrenta A Estrada escogió a cinco de sus vecinos: el entrenador de Atletismo A Estrada Marcos Otero; el locutor de Radio Estrada Pablo García; el crítico cinematográfico y cofundador de Producciones Trípode, Pedro Pérez y el matrimonio que forman la filóloga Alba Fernández Sanmartín y el entrenador de baloncesto de origen británico Dan Petts. Después de unas imágenes aéreas de distintos lugares de la capital estradense, el audiovisual va hilando su discurso a través de distintas localizaciones también urbanas, a cinco voces. Con un marcado enfoque didáctico, estos estradenses exponen que “el último dato oficial del INE” –Instituto Nacional de Estadística– señala que actualmente hay empadronadas 20.106 personas en A Estrada. “Es decir: 106 personas por encima de las 20.000. Así que... ¡prohibido morir!”, bromea García. Los cinco destacan que 20.000 es la cifra mágica en este caso, detallando cuáles son las distintas franjas de población que determinan la categoría de un municipio. “De 20.000 a 50.000, ahí estamos nosotros, de momento”, recuerdan, para luego poner el acento en que A Estrada lleva años perdiendo población y que bajar de la referida cifra de oro tendría “consecuencias serias” para el concello y sus habitantes. “Perderíamos autonomía”, resumen. “Imagina: que vengan otros aquí a tomar decisiones por nosotros; que nos digan cuántas ambulancias podemos tener o cuantos policías; o dónde poner los faroles o cuándo recoger la basura...” van narrando con una dinámica alternancia de voces y escenarios. Remarcan a través de esta campaña que un censo inferior a los 20.000 habitantes supondría para A Estrada perder autogobierno y ver mermados los fondos que el municipio percibe de otras administraciones. “Menos gente, menos dinero”, sintetizan. No deja de reconocerse que la tesitura en la que se encuentra A Estrada es el escenario resultante de “problema estructural que afecta a toda Galicia” y que requiere una solución en la que participe el conjunto de la ciudadanía, con el gesto tan sencillo de animar a otros a sumarse a la sociedad estradense. “Esto tenemos que arreglarlo entre todos. Seguro que conoces a alguien que vive aquí pero que no está empadronado. A lo mejor piensa que es difícil o que supone un lío de papeles, pero no: es gratis y rápido”, informan, aportando seguidamente el teléfono del Concello (986 570 030) para todos los posibles interesados. “Tendrás acceso a nuestras instalaciones deportivas, ayudas y subvenciones, campamentos y a votar aquí, ¿que más quieres?, apela Marcos Otero. “Yo hasta traje a un británico a vivir aquí”, bromea Alba Fernández. “Y encantado que estoy”, responde Dan Petts. “Empadrónate, que haces mucha falta”, invita Pedro Pérez, justo antes de que el audiovisual concluya con el Contigo somos máis e mellores. Como se recoge en este vídeo, a 1 de enero de 2022 tenía 20.106 vecinos, 155 menos que un año antes. No obstante, aunque la espada de Damocles sigue pendiendo sobre este ayuntamiento –y está muy afilada– el concello parece haberse alejado ligeramente de la temida barrera de los 20.000 habitantes. En el último censo remitido al Instituto Nacional de Estadística –se encargará de su depuración para publicar, a finales de año, la cifra de población definitiva–, A Estrada ensanchó su colchón demográfico con respecto al último dato oficial, llegando a aportar una cifra de 20.207. De este modo, el margen para no perder la categoría municipal, con todos los beneficios y ventajas que comporta, es ahora mayor, pero no conviene confiarse. Si la salud se lo permite, ya saben que en A Estrada no se expiden licencias para morir. Contigo, más y mejores.