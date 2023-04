Las dos principales fuerzas de la oposición de Lalín lamentan que los proyectos de reforma de las viejas piscinas y del pabellón se quedasen sin financiación europea, cuestión de la que culpan al grupo de gobierno. Compromiso y PSOE se preguntan qué pasará ahora con estas infraestructuras una vez que la comisión ministerial descartó las actuaciones propuestas en la convocatoria del plan de Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep).

El candidato de Compromiso, Rafael Cuíña, Considera que la resolución “hace saltar por los aires a imagen de buen gestor de la que presume el alcalde, al que se le llena la boca todos los días hablando de su destreza para alcanzar dinero de otras administraciones”. “Estamos ante la constatación de la nefasta gestión en la que está sumido el Concello de Lalín con el PP.”, añade. Cuíña lamenta que uno de los proyectos ni pasase el corte por cumplir los requisitos mínimos y afirma que el regidor, José Crespo, había planeado emplear estas iniciativas de manera partidista en plena campaña y pregunta por qué ocultó una resolución firmada el 31 de marzo y difundida el pasado día 3. “Queremos saber que concejal va a salir a dar cara por Crespo, como es norma habitual en este gobierno”, dice. Además, expone que el alcalde fía la obtención de fondos europeos la ejecución de la Gran Praza, algo que para Cuíña supone que este proyecto “acabaría saliendo del bolsillo de los lalinenses”.

“Estamos perdiendo millones de euros que mejorarían la vida de la ciudadanía, pero Crespo está a otras cosas”, aseguran desde la bancada socialista.

Ya en detalle, sobre la reforma de las piscinas, alega que la comisión justifica su postura alegando que la solicitud del Concello incumple con el requisito de ahorro energético de reducir, por lo menos, el 30 % en el indicador global de consumo de energía primaria no renovable de la edificación. “Mientras endeuda el ayuntamiento en más de 10 millones vuelve a perder fondos europeos por presentar proyectos deficientes o que incumplen los objetivos de los programas”, exponen el PSOE, que y añade que “el abandono de la antigua piscina es el paradigma de la gestión despilfarradora de Crespo”. Así, le preguntan cuál es el proyecto para este espacio, en caso de que la resolución final sea a misma, “porque no puede seguir abandonado y deteriorándose”. Asimismo, advierten al PP que “no hace mucho decían que esos fondos no iban a llegar la villas como Lalín, pero la realidad es que se están perdiendo, por la incapacidad de gestión de Crespo, una oportunidad única para transformar nuestro municipio. Nuestros vecinos está pagando, años después, sus políticas de dispendio”.

Considera que un alcalde “que no cree en las políticas europeas de mejora de los espacios urbanos, en las energías renovables y en mejorar edificios, como lo de la piscina que necesitan un proyecto urgente, difícilmente va a apostar por los modelos que promueve la UE”. Y lamentan que siga tirando el dinero, “porque los vecinos serán los que pague sus políticas de despilfarro y llegará un punto en el que al ayuntamiento le costará recuperarse”.