En poucas palabras: non ao vertedoiro

Moitos dos parques eólicos que pretendían instalarse nas comarcas quedaron freados grazas á mobilización social en forma de manifestacións, charlas sobre o seu impacto e cartelería en centros sociais, á beira das estradas ou ata nas fachadas de consistorios, como ocorreu en Vila de Cruces.

A ameaza máis recente sobre unha das xoias naturais do Deza, o entorno do río Toxa, leva o nome de Bander Residuos SL e o seu proxecto de reapertura do vertedoiro de Campomarzo, para albergar durante 22 anos un longo listado de residuos industriais non perigosos. O prazo para presentar alegacións remata este venres. Os veciños de Abades, Manduas e Pazos, organizados na plataforma Non ao vertedoiro de Campomarzo, rexistran a diario ducias de alegatos contra a reapertura. Pero tamén botan man de teas, carteis e calquera soporte que sirva para manifestar o seu rexeitamento e de paso alertar aos centos de turistas que pasan por estas terras para ver a fervenza.

Se días atrás colocaban, precisamente nun tramo do sendeiro do Toxa, carteis en madeira para avisar do impacto do vertedoiro, agora son varios os peches de vivendas, fachadas de casas e tamén de pisos que locen a frase “Non ao vertedoiro”. Algunha creación vai máis alá e amosa as consecuencias que pode ter nun futuro a instalación para o entorno, pero tamén para a saúde humana.

Informes municipais

Dende o momento en que o estudo de impacto ambiental saiu a exposición pública, os veciños pediron o respaldo do Concello de Silleda. Os técnicos municipais están redactando as alegacións á totalidade das instalacións. Pero o vertedoiro tamén lle afecta a Cruces, pois a traída de auga de Merza está moi próxima. Por iso o BNG, tras un encontro coa veciñanza, levou ao pleno unha moción que quedou aprobada por unanimidade e na que se pedía instar á paralizaciób do proxecto. Dende o Bloque o seu portavoz, Álex Fiuza pregúntalle ao goberno de Xuntos qué trámites levou a cabo, así como polas medidas que puxo en marcha para informar á xente, “xa que é fundamental que os veciños e veciñas afectados directamente presenten alegacións, como así estamos a recoller desde o BNG”.

Na proposta que quedou aprobada o 30 de marzo pedíase ao executivo que encabeza Luis Taboada que elaborase informes técnicos e alegacións ao proxecto de Bander, pero tamén que solicitase formalmente á Xunta a anulación dese estudo de impacto ambiental e a restauración da canteira, que tiña que ter sido acometida pola anterior concesionaria. Non só non se fixo esa restauración, senón que a Xunta devolveu a fianza a Explotaciones Mineras Campomarzo, a petición da administración concursal.