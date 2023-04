Los teletrabajadores estradenses aumentan y ven útil disponer de un espacio “coworking”

Teletrabajar tiene muchas ventajas y hay quien lo prefiere al método presencial y tradicional, sin embargo también cuento con desventajas, como el hecho de que en la mayoría de los casos no exista una separación entre la vida personal y la profesional. Esto le ocurre a varios jóvenes estradenses, que generalmente buscan alternativas para combatir esta situación como son la biblioteca municipal o las cafeterías con wifi. No obstante, este sector echa en falta un espacio coworking, al que poder acudir diariamente o en momentos puntuales para poder evadirse un poco del ámbito doméstico.

El teletrabajo antes de la pandemia no era una práctica habitual en España o Galicia, mucho menos en A Estrada, donde no existían ofertas laborales a distancia. No obstante, con la llegada del COVID y el confinamiento, las empresas no tuvieron más opción que adaptarse a este sistema para poder mantener la actividad. Una vez comprobado que la productividad no se reducía por no estar presencialmente en la oficina, parecía que el sector laboral se abría a un nuevo mundo de posibilidades con el teletrabajo como uno de los grandes pilares. A raíz de ahí empezaron a escucharse conceptos como “nómada digital”, que básicamente consiste en viajar y pasar largas estancias en diferentes países mientras se sigue manteniendo un trabajo estable gracias a poder realizarlo de forma remota.

Si bien muchas de las empresas han ido reincorporando la modalidad presencial a su política laboral, otras tantas han decidido apostar por el formato desde casa o incluso un híbrido entre ambos, con un mínimo de días a la semana en los que hay que acudir a la oficina. Según un informe publicado el año pasado por Broadband Inbox Cisco, Galicia, junto al País Vasco y Aragón serían las tres comunidades españolas en las que más crecería este tipo de trabajo, un 55% más que el año anterior.

De hecho, en los portales web para búsqueda de trabajo existen cientos de ofertas en remoto en la comunidad gallega. Así, pese a la reticencia de algunos sectores, cabe esperar que el formato del teletrabajo se convierta con el tiempo en un modelo habitual. En relación a este tema, FARO mantuvo conversaciones con tres vecinos de la localidad que actualmente teletrabajan y que demandan una adaptación del Concello a esta nueva era.

Carlos Gomes González trabaja como diseñador de aplicaciones web con un modelo híbrido, desde casa y en la oficina dos días a la semana. El estradense admite que “sería interesante contar con un espacio coworking viendo la cantidad de personas y empresas que están optando por esta vía”. Al igual que el resto de entrevistados, los requisitos para estas oficinas compartidas que Gomes ve necesarios son “una buena conexión a internet y una sala amplia en la que poder realizar reuniones o videollamadas”. Finalmente, Carlos considera que “el teletrabajo va a quedarse y las empresas que se resisten a implantarlo acabarán teniendo que hacerlo, pues cada vez son más las ofertas de este tipo y resultan atractivas para los empleados”. De todos modos, confiesa que “el mejor modelo para mi es el híbrido, ir algún día a la oficina para mantener contacto con los compañeros”.

Sabela Arranz trabaja como editora freelance, una actividad que desarrolla en un estudio en su casa o en la biblioteca municipal, para ella disponer de un espacio coworkign “sería muy útil, ya que si bien tengo suerte de contar con una habitación reservada al trabajo, no todos tienen esa posibilidad” y comparte que “trabajar desde casa puede ser difícil, contar con un lugar al que acudir cuando esto pasa puede ayudar a la productividad y fomentar la comunicación entre profesionales del varios sectores”. Arranz ve indispensable “una buena conexión a internet, salas en las que realizar reuniones o llamadas y, si es posible, luz natural también sería de agradecer”. Al igual que Picáns, Sabela afirma que “veo futuro en muchos sectores para el teletrabajo, creo que cada vez más gente lo empleará, o trabajará para sí misma, ha llegado para quedarse”.