Mi madre adoraba los dulces secos, y solía decir de aquellos realmente buenos que “saben a gloria”. Así que ayer, aprovechando que era domingo de Pascua, de Resurrección o de Gloria, seguro que recurriría al refrán si acudiese a la Romaría da Rosquilla de Abades. Esta fiesta pudo celebrarse ya el año pasado con normalidad, pasada la pandemia, pero ayer el éxito fue tal que se sortearon 37 bolos (todos donados por vecinos y empresas) una decena más que en 2022, consiguiendo una recaudación de 1.700 euros. En el puesto próximo al palco se vendieron los bolos que elaboraron los vecinos durante la semana, y que aportaron otros 1.300 euros.

Premios al sabor y a la originalidad

Como cada año, hubo premios a los tres mejores en sabor y uno al más original. El jurado estuvo compuesto por un miembro de Amigos da Empanada y los televisivos Inés Colmeiro y Julio Mato (del programa A voltas co prato). El primer premio fue el bolo donado por Dulce Deza, y en la subasta se lo llevó la empresa Rada Galicia, por 160 euros. Esta firma siempre compra el ganador del concurso. El segundo clasificado, un bolo donado por Casa Texo, de Abades, se adjudicó por 105 euros a un vecino de Lalín, mientras que el tercero, aportado por Saínza González, lo adquirió Conchita Espino por 45 euros.

En cuanto al mejor en originalidad, el jurado lo tuvo difícil: había siete propuestas y dos eran de la misma familia, una madre y una hija que residen en Madrid pero que cada Semana Santa vuelven con el resto de la familia a Abades, donde tienen raíces, para disfrutar elaborando rosquillas. La madre diseñó una coqueta rosquilleira, ataviada con un mandilón rojo de lunares blancos, que la hizo ganadora del bolo más original. Y se lo merecía, porque estuvo haciendo prácticas las dos últimas semanas y solo la cabeza precisó cinco ensayos. En la subasta fue comprado por el alcalde, Manuel Cuiña, por 85 euros.

La creadora del bolo más origina estuvo ensayando durante dos semanas

La hija, que tiene solo 22 años, apostó por un simpático Papa. No quedó de segundo, ya que este puesto le fue otorgado a un carro donado por Iria Méndez y que fue adjudicado a Susa Iglesias, de Escuadro. Eso sí, no había premio para este segundo puesto, a diferencia de la categoría de sabor. Pudimos ver otras creaciones, como un ancla, otra rosquilleira y, fuera del concurso, un bolo reivindicativo con un lazo en el que se leía Vertedoiro Non , en referencia al proyecto de Bander Residuos para Campomarzo.

Recuerdo para Santiago Cerviño

Antes de la subasta, la organización entregó un detalle a la nieta de Santiago Cerviño, fallecido recientemente y que siempre colaboró con esta fiesta. Su hijo Luis agradeció el gesto y animó a todos con un “¡Viva a Rosquilla e viva Abades!”.

También hubo un reconocimiento para Avícola Martínez, de Bazar, que año tras año dona los huevos, en torno a 300 diarios, para hacer un postre que en Abades tiene un sabor diferente al resto del mundo. Para los que quisieron aprender el truco, la organización puso en marcha un taller, ya a principios de mes, al que acudieron 17 personas. Durante toda la semana pasada se permitió la asistencia al proceso de elaboración de las rosquillas que se vendieron ayer.