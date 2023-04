La estradense que triunfa en la Mostra de Camariñas

Josefina Campaña reconoce que está viviendo unos de los días más emocionantes de su vida. La fundadora de la firma estradense Ondas do Mar está de vuelta en casa y lo hace para acaparar miradas por su participación en la internacionalmente conocida Mostra do Encaixe de Camariñas. “Desde que me fui a vivir a Ponte Ulla no volví a exponer aquí y nadie sabía que iba a participar este año en el desfile por eso me sorprendió como me acogieron”, explica emocionada una mujer que tuvo que salir a saludar tras finalizar rl primero de sus pases sobre el escenario.

Ondas do Mar desembarcó en A Estrada hace unos años, convirtiéndose en un referente, tanto en la venta de artículos relacionados con el encaje como a la hora de impartir clases a todos los interesados en conocer esta creativa técnica de su Camariñas natal. Josefina sin embargo siempre admitió echar de menos su tierra, y especialmente un mar que quedaba muy lejos del valle del Ulla. Lejos de casa pero sin olvidar sus raíces, la emprendedora fue desarrollando un estilo propio, en el que su arte con el encaje se une con su pasión por el dibujo. Ambos elementos se conjugan ahora en una colección con la que Josefina Campaña ha decidido regresar a su tierra, recibiendo el aplauso de la muestra, cuya dirección ya le ha pedido que sus vestidos queden expuestos en su museo. La estradense nos atiende en otra intensa tarde en la muestra, donde sus creaciones volverán a subir al escenario como cada día. El principal de sus vestidos está dedicado al mar, nos explica. Se trata de un vestido de lino blanco pintado a mano con la silueta del faro de Cabo Vilán, un homenaje a su tierra. El encaje es el que termina dando vida a todo el conjunto. “Hacerlo me sirvió para recordar mi niñez en Camariñas”, explica. Tras recibir la invitación para participar con esta primera propuesta, la estradense creó un segundo vestido para la Mostra do Encaixe. En este caso también parte de un vestido de lino blanco, aunque con una temática centrada en un bosque encantado. De nuevo el dibujo a mano y el encaje se mezclan en una composición en la que abundan los pequeños detalles. “Son vestidos de autor, algo único que creas especialmente con un motivo. No hay otros iguales y no los repetiría aunque ya hubo mucha gente que me lo pidió”, explica Josefina Campaña, quien sin embargo sí que ha aceptado encargos para trabajos particulares para ocasiones especiales.