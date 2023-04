Un aspirante a varias plazas incluidas en la oferta de empleo público de estabilización del empleo temporal de 2022 de Lalín abrió un contencioso-administrativo por este proceso selectivo. Indica que si las irregularidades en la propia Oepeet se repiten en sus bases y la convocatoria, y que los futuros titulares quedarán en inseguridad jurídica porque se estabilizan puestos de administración general como si fuesen de administración especial.

La persona afectada indica, por ejemplo, que las plazas relacionadas con el deporte y la actividad física fueron incluidas en categorías profesionales diferentes, contradiciendo la Lei Galega do Deporte, o que para Coordinador de Deportes la única titulación válida es la de licenciatura o grado en Psicoloxía. Añade que esta convocatoria no sigue los criterios de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) al no prever exámenes no eliminatorios o lista de espera en todas las plazas.

Por último, el demandante apunta que el alcalde, José Crespo, “ya admitió expresamente la recalificación de algunas plazas, que sería una promoción interna encubierta”, así como la funcionarización de otras y el aumento de gasto. Un contencioso en Elche anuló la estabilización de 400 trabajadores de este municipio.