Un total de 170 doentes con cálculos renais da Unidade de Cirurxía Endourolóxica da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza, do servizo de Uroloxía, xa se beneficiaron da ambulatorización da cirurxía percutánea con láser. Dese xeito, realizáronse de xeito ambulatorio: 53 ureteroscopias para o tratamento de litiasis ureteral; 102 ureterorrenoscopias flexibles para o tratamento da litiasis renal; 15 nefrolitotomías percutáneas para o tratamento da litiasis renal complexa ou de maior volumen. “O 92% dos doentes foron dados de alta no mesmo día, cunha estancia hospitalaria inferior a 12 horas”, sinalan na nota de prensa do Sergas. Tan só 3 pacientes (2%) tiveron que ingresar no primeiro mes da intervención, en ningún deles por complicación maior. Aos 3 meses, o 96% dos pacientes están completamente libres de litiasis trala intervención. Daniel Pérez Fentes, urólogo coordinador da unidade, sinala que “a ambulatorización da cirurxía percutánea endourolóxica, en casos seleccionados, supón un beneficio para o paciente e o sistema sanitario xa que o éxito e a seguridade non se ven afectados”