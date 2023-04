Ocupar las manos para dejar de pensar

La ansiedad y el estrés son, por desgracia, los grandes conocidos para la sociedad actual. Muchos padecen alguno de estos trastornos, o incluso los dos, debido en gran parte al ritmo de vida que llevamos, lleno de estímulos, de prisas y preocupaciones. La pandemia y el confinamiento hicieron que estas dolencias mentales se manifestasen todavía más, motivadas por el fenómeno contrario, el de tener demasiado tiempo entre las manos. Fue en ese momento en el que hobbies como la pintura, las manualidades o la cerámica empezaron a coger fuerza. Prueba de ello es la popularidad de este tipo de actividades en A Estrada, donde se ofrecen numerosos talleres ofrecidos por asociaciones y negocios y que cada vez ganan más adeptos.

La Asociación de Mulleres da Estrada, por ejemplo, es una de las entidades que cuenta con oferta de clases de pintura los miércoles por la tarde, en las usuarias de todas las edades aprovechan para pasar un momento socializando pero también para concentrarse en una tarea manual que les ayuda a despejar la mente y así alcanzar la tan deseada relajación. Además, también realizan cursos de costura e incluso cuentan con horario específico para jugar a las cartas con un té de por medio.

En cuanto a las clases de pintura, están impartidas por Rebeca Cabaleiro, con una amplia trayectoria en esta disciplina artística. Cabaleiro afirma que “sí ha aumentado considerablemente la demanda” y añade que “alguna gente viene específicamente por temas de depresión, estrés o ansiedad”. Ella misma ha trabajado con “pacientes de esquizofrenia y bipolaridad” y reconoce que “la mejoría es increíble”. Incluso las alumnas de A Estrada le confiesan que “venir aquí es como ir a terapia”. No obstante, la profesora y artista considera que aprender y practicar disciplinas como la pintura es beneficiosa no solo por el hecho de trabajar la concentración, sino porque “se trata de un lenguaje, es una forma de expresarse, de poder decir esas cosas que a veces no podemos comunicar con palabras”. Por este motivo, para ella lo más importante es el proceso “la gente viene a aprender a dibujar, por ejemplo, y aunque aprender técnica es importante, lo bonito es apreciar la evolución, disfrutar del proceso de aprendizaje, que el tiempo que empleas en practicar sea también un momento de disfrute”.

En sus clases hay usuarias de todas las generaciones, “desde los cinco años a los 90”, lo que ayuda a que se cree un ambiente de convivencia e intercambio “me dicen que es sanador venir a clase por el buen ambiente que se crea”.

El Concello también dispone de ofertas similares. En concreto, organizan un curso de pintura para población con minusvalías que se imparte en las instalaciones de la Asociación Galega das Artes. Una iniciativa que se suma a otros talleres del estilo llevados a cabo por la Diputación y que normalmente está enfocados a áreas rurales.

En general, la finalidad de acudir a talleres de este tipo tiene que ver no solo con poder evadirse durante una hora del estrés o la ansiedad, sino también de desarrollar ciertas capacidades y de combatir la aparición de enfermedades de otro tipo, como puede ser la demencia o trastornos asociados al desarrollo cognitivo.

Cestería a cupo completo en Vinseiro Este tipo de entretenimiento también llega al rural. En Vinseiro, por ejemplo, existe un taller semanal de cestería que actualmente ya tiene el cupo completo y que según explican desde la asociación de vecinas que lo organiza, podría ampliarse a un grupo más en vistas de la alta demanda. Este se realiza un día a la semana y ocupa dos horas, de 19.00 a 21.00, con una pequeña parada para compartir un café. Actualmente, están inscritas a esta actividad unas quince personas y la organización asegura que cada vez que se produce una baja es fácil volver a cubrirla. Mayoritariamente son mujeres las que asisten, pero también hay varones y de todas las edades. Durante el confinamiento y el 2021 detuvieron las reuniones, pero el pasado año gracias al interés mostrado por las personas anotadas, pudieron retomarlos.