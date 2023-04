A Deputación de Pontevedra, a través do programa SmartPeme de asesoramento tecnolóxico para pemes e persoas autónomas, oferta a vindeira semana cinco novas accións formativas. Centraranse en ciberseguridade, protección de negocios desde a perspectiva legal, posicionamento de pago en buscadores, comercialización de vivendas e apartamentos turísticos e aparencia e imaxe persoal para a emisión de eventos en liña de xeito profesional.

O luns 10 ás 10:00 horas terá lugar o obradoiro Ciberseguridade, copias de seguridade para dar a coñecer a importancia de ter os datos apoiados cunha copia de seguridade, non só pola posibilidade de ser vítima dun ataque informático senón tamén pola posibilidade de incidentes como roubos, inundacións ou unha suba de tensión na rede eléctrica. Será impartido por Manuel Freire, experto en Robótica, Programación e Impresión 3D. O martes 11 ás 11:00 horas será a quenda de Queres protexer o teu negocio e destacar no mercado?, impartido por José Manuel Sendín Rodriguez, avogado e socio do despacho Sistemius. O mércores 12 hai dúas actividades: Ás 12:00, Google Ads, como entendelo e crear campañas eficaces II, con Laura Carrera, graduada en Publicidade e Relacións Públicas e Postgraduada. Pola tarde, Xestión e comercialización de vivendas e apartamentos turísticos, a cargo de Sonia Torres, técnica de Empresas e Actividades Turísticas. E o xoves 13, ás 11:00, celebrarase a quinta sesión do curso Como emitir o teu evento en liña de maneira profesional, impartido por Lara Taboada, titulada superior en Ensinos Artísticos de Deseño Gráfico.