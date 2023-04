Las comarcas arrancan el año con más de 240 demandantes de viviendas de protección

El Rexistro de Demandantes de Vivendas de Galicia contabilizaba, a finales de enero, 16.023 personas inscritas para conseguir una vivienda de promoción pública o de protección autonómica. De esa cifra, una cantidad bastante más modesta, 246, son vecinos de algunos de los municipios de las comarcas, con un dominio claro de las dos cabeceras. En A Estrada están dadas de alta en dicho registro 83 personas, frente a las 60 de Lalín. Por detrás se colocan las 46 solicitudes de Cerdedo-Cotobade, las 45 de Silleda, 6 en Vila de Cruces y otras tantas en Dozón.

Entre los 30 concellos con más solicitudes

A Estrada y Lalín, además, son los únicos que figuran entre los 30 municipios gallegos con mayor volumen de inscripciones. Eso sí, en los puestos número 22 y 27 de la lista, respectivamente. Sobra decir que las siete grandes ciudades copan las peticiones para una vivienda protegida: Vigo contiene 6.210 solicitudes (son el 38,3% del total); A Coruña, 1.826; Lugo aporta 1.315 y Pontevedra, 1.012. Completan esos siete primeros puestos Santiago, con 776 solicitudes, Ferrol, con 395, y Ourense, con 385.

Pero volvamos a las comarcas, porque este registro permite consultar el precio del alquiler de una vivienda protegida. Y es que la opción de arrendamiento, frente a la de compra o alquiler con derecho a compra, es la más común, tanto en la zona como a nivel provincial y autonómico. En Galicia, hay 9.409 solicitudes de una vivienda protegida para alquilar, frente a otras 3.224 de arrendamiento con derecho a compra y 3.389 para adquirir.

En la provincia, el precio medio del alquiler de estas viviendas protegidas está en los 403 euros al mes para municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes. En este rango de población tenemos, en la zona, los municipios de A Estrada y Lalín. En ambos resulta más asequible una vivienda de promoción pública: en el concello estradense, el precio es de 346 euros (casi 57 menos que la media), y en Lalín, de 321 (82 euros por debajo). Es más, dentro de este rango de municipios de hasta 50.000 vecinos, las dos villas de la zona son las de precios más accesibles. La siguiente sería Ponteareas, con un arrendamiento mensual de 385 euros. La más cara, O Porriño, con 461.

También Silleda y Cerdedo-Cotobade tienen un precio más modesto que la media de los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes, cifrada en 403 euros. Así, una vivienda protegida en Trasdeza cuesta, al mes, 285 euros (son 117 menos que la media) y en Cerdedo-Cotobade, 269 (133 por debajo). El arriendo es aún más módico en Vila de Cruces, a 252 euros al mes, que suponen 151 euros por debajo. A decir verdad, estos tres municipios son los únicos de la provincia, en esta franja de población, con un arriendo por debajo de los 300 euros al mes. Caldas de Reis, que es el siguiente concello más asequible, ya marca un alquiler de 360 euros. El más caro es Gondomar, con 532 euros.

Dozón, el municipio más pequeño de la zona, maneja un alquiler de su vivienda protegida de 123 euros al mes. Son 231 por debajo del promedio de 354 euros en los que se mueven los municipios pontevedreses de menos de 5.000 vecinos. Hay otros cuatro en este tramo de población con demandantes de vivienda protegida: Barro (con 26 inscritos y un precio de alquiler de 402 euros); Covelo (9 demandantes y 338 euros); Crecente (7 solicitudes y 354 euros) y A Lama (6 peticiones y 325 euros).

Agolada, sin demanda

Resulta curioso que no haya demandantes de vivienda protegida en Agolada, donde sí existe un bloque con 18 hogares cerca del casco urbano, en Merlín, y que en su momento despertaron polémica por la falta de mantenimiento. Tampoco existe demanda, a día de hoy, en Rodeiro, donde hace años el gobierno de coalición desafectó parte de las antiguas casas de los maestros para destinarlas a vivienda protegida. Precisamente Dozón, el año pasado, desafectó una antigua casa de docentes para destinarla al mismo fin.

Sin tirón en núcleos rurales y cascos históricos

Las viviendas de promoción pública son hogares protegidos, que promueve el Instituto Galego da Vivenda e Solo sin ánimo de lucro, y están reservadas para las unidades familiares de rentas más bajas. Se adjudican por sorteo, y dentro de ellas tenemos las de protección oficial por un lado, y las cualificadas en núcleos rurales y barrios históricos por el otro. Con las segundas se intentan rehabilitar las construcciones. Por su parte, las viviendas de protección autonómica son promovidas por un promotor privado, y resultan más baratas que la vivienda libre, porque la ley marca un límite a su precio de venta. Son o de régimen especial (si los ingresos no superan en 2,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Mútilples, el IPREM), o de régimen general (ingresos no superiores 4,5 veces el IPREM), o de precio concertado (no superan 6,5 veces el IPREM).

El último boletín del registro de demandantes no permite consultar el tipo de vivienda deseada en cada municipio en concreto, pero sí permite hacerlo por concellos agrupados según el volumen de población. Así, entre los de 20.000 y 50.000 habitantes predominan las solicitudes de vivienda de promoción pública (1.134 ); seguidos por la vivienda de protección autonómica de carácter general (245); la vivienda de protección autonómica de régimen especial (75); la vivienda de promoción pública en núcleos rurales e históricos (45) y la vivienda de protección autonómica de régimen concertado (8).