Si los bancos de la antigua Alameda hablasen...

La reforma de los jardines municipales de A Estrada ha supuesto un cambio muy grande, no solo a nivel arquitectónico y visual, sino que ha modificado la forma en la que un sector de la población se relaciona con el espacio urbano. Mientras que las familias con niños siguen siendo fieles usuarias de la Alameda, donde los viejos columpios y toboganes fueron substituidos por otra infraestructuras de juego, los grupos de adolescentes que antes llenaban los bancos de este parque, especialmente los viernes por la tarde, parecen haber desaparecido.

Entre las gradas y los bancos, con bolsas de pipas y dulces, los jóvenes de la localidad solían encontrar en la Alameda el principal punto de reunión para la gente de su edad. Al llegar el final de semana, o durante los veranos, era habitual ver numerosos grupos de jóvenes pasar las horas allí. Algunos jugaban al fútbol en la cancha, otros se sentaban en el muro a seguir el partido de cerca y comentar las jugadas. Había también los que se reunian alrededor de la fuente y los más afortunados eran los que conseguían hacerse con alguno de esos bancos verdes.

Este mobiliario ha sido testigo del crecimiento de varias generaciones de la villa. Tallados con llaves, pintados con bolígrafo o rotuladores permanentes, guardaban la historia de la adolescencia y juventud de muchos estradenses. Fueron escenario de amores, de conversaciones entre amigos, de algún que otro enfado e incluso varios altercados en los que se acabó llegando a las manos.

Por las noches de verano, especialmente durante las fiestas patronales, cobraban otro tipo de importancia, pues este era el principal punto de encuentro para realizar el famoso y criticado botellón. Las pandillas se cernían sobre ellos, depositaban sus bolsas con alcohol, que muy pocas veces recogían, y así la Alameda y su mobiliario desenvolvían un papel protagonista en la vida social de la juventud de la zona.

Hoy en día, sin embargo, los nuevos jardines ya no cumplen esa función. En parte, puede ser que simplemente las conductas de la población en esos rangos de edad tenga otros pasatiempos o intereses, por lo que la vieja costumbre de juntarse en el parque ya no se estile. Puede ser también que el diseño de la Alameda actual no se preste del mismo modo que la antigua a esos usos.

Los bancos de madera verdes han sido substituidos ahora por bloques de hormigón. Los árboles ya no son tan frondosos y el espacio queda completamente abierto a las miradas de los curiosos. Todo está a la vista, al descubierto y no queda lugar para el misterio. Quizás esto influya en que las actividades un poco clandestinas que se realizaban antes en este escenario, como el mencionado botellón, se hayan desplazado ahora a otros rincones del casco urbano, como puede ser el aparcadero de la Casa das Letras. Asimismo, pese a contar con cancha de baloncesto, ya no es habitual ver a jóvenes jugar en ellas, mientras los demás se sientan en el muro a observar la partida y comer pipas.