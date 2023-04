Tras conocerse las alegaciones de Comisións Obreiras al presupuesto de Agolada por presuntas ilegalidades en materia de personal, el PP manifiesta que no le sorprenden estas irregularidades del alcalde, Luis Calvo. De hecho, ya manifestó varias cuestiones que menciona el sindicato en pleno, pero el partido decidió no alegar al presupuesto para no dar pie a que Calvo interpretase el recurso como un modo de paralizar esos presupuestos y medidas que permite, como la dotación de ayudas.

La portavoz del PP, Carmen Seijas, tilda de sangrante el trato que da el Concello a la plantilla del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), ya que las adhiere al convenio propio del estatuto de los trabajadores en vez de al convenio de asistencia en el hogar, por lo que trabajan más horas a la semana que el resto de empleados municipales. Seijas anuncia que si gana las elecciones, se reunirá la primera semana, tras la toma de posesión, con los representantes de los trabajadores.