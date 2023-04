Las instalaciones del Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis acogieron ayer la firma del convenio de colaboración entre la gran superficie y el Rali do Cocido, que este año se disputará los próximos días 21 y 22 de abril. En la cita estuvieron presentes la gerente de la gran superficie, María Lázara, el presidente de la Escudería Lalín-Deza, Mateo Varela, y el concejal de Deportes de Lalín, Avelino Souto.

Lázara explicó que el convenio sellado ayer “supone una colaboración en aspectos materiales, la cesión de espacios a la organización de la carrera y a nivel de comunicación. También se retransmitirá la prueba desde aquí empezando por las verificaciones e incluso los reagrupamientos. En cuanto a la parte económica muy necesaria para la escudería, en este caso la ayuda asciende a 3.000 euros. Hemos hecho un esfuerzo muy importante pero también es cierto que tenemos claro desde el Pontiñas que el Rali do Cocido-Disiclín es uno de los eventos más importantes con los que cuenta el concello de Lalín”. La gerente de la gran superficie recordó que con el acto se quiere “dar comienzo al mes del Rali do Cocido en el Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis con una exposición de carteles de la prueba, en la que intentamos recoger los 25 años de carrera haciendo hincapié en los pilotos de Deza y Trasdeza, como Santiso y Villar, entre otros”. El recinto comercial también acoge una exposición de algunos de los coches que participan en el rallye.

Por su parte, Mateo Varela quiso agradecer la implicación del Pontiñas Gadis con la prueba de la CERA-Recalvi de 2023 “este año tanto con el apoyo económico como en la visibilidad de la carrera porque queremos llegar más al pueblo con ella”. Varela destacó la iniciativa de los denominados Seis cochos do rali, “que es una forma de representar la estrecha vinculación entre el Rali do Cocido y la Feira do Cocido.” Las representaciones porcinas realizadas en cartón lucen los colores de algunas de las escuderías más importantes de la historia, como son Repsol, Subaru, Audi, Lancia Martini, Rothmans o Alitalia.

Avelino Souto fue el encargado de cerrar el sencillo acto subrayando el hecho de que “no sería posible realizar tantos eventos como los que se llevan a cabo en un municipio como Lalín sin la colaboración de los patrocinadores. Las empresas tienen un papel fundamental en la organización del rallye o, también, el enduro”. Varela y Lázara estamparon sus respectivas firmas en el documento antes de dar por finalizado el evento en el recinto del Pontiñas Gadis de Lalín.