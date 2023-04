Llenar el depósito en Semana Santa cuesta hasta 27 euros menos que el año pasado

Para quienes emprendan estos días viaje en coche, hay una buena noticia para sus bolsillos: llenar el depósito del coche cuesta entre 72,95 y 78,95 euros, en caso del gasóleo, y entre 78,95 y 84,95, si se trata de gasolina de 95 octanos.

Son cantidades bastante más asumibles que las de la primavera pasada, con los carburantes disparados debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Por entonces, ese mismo tanque de 50 litros de gasóleo podía costarnos de 90,95 a 99,45 euros, y de gasolina, entre 90,25 y 95,95. Hablamos de cifras sin aplicarles el descuento de 20 céntimos por litro que había puesto en vigor el gobierno, y que facilitaban unos ahorros de hasta 10 euros por depósito. Pero en cualquier caso, repostar nos sale ahora hasta 27 euros más barato que hace un año. En gasolina la diferencia es menor, de en torno a 12 euros.

Las horquillas de ahorro que mencionamos están calculadas tomando el precio menor y el más alto de las estaciones de servicio de las comarcas. En cualquier caso, esta semana (y desde hace varias ya) tanto el gasóleo como la gasolina se sitúan lejos de los dos euros por litro, una cifra que sí llegaron a rebasar, sobre todo el gasóleo, en los meses posteriores a la invasión rusa. Por entonces, el gasoil también llegó a ser más caro que la gasolina.

Los datos que ofrecía ayer la web Geoportal corroboran esa distancia respecto a la barrera de los dos euros por litro. Si hablamos de gasóleo A habitual, el más asequible está en la gasolinera de Aira en Silleda, a 1,459 euros el litro (son 0,35 céntimos menos que hace un año). Por debajo del euro y medio por litro se localiza también en la gasolinera de otra cooperativa, O Rodo, en Rodeiro (1,479) y en la de Cobideza, tanto en Cercio como en Silleda (1,489). En A Estrada, los surtidores de SBC también venden el gasóleo a 1,469, mientras que en Coafor, en Forcarei, está a 1,499.

Las distribuidoras varían el precio del combustible según la ubicación de la gasolinera

Dentro de la misma distribuidora, podemos encontrar precios distintos de gasóleo en función de dónde se ubique la gasolinera. Así, si en la estación de Repsol en Vila de Cruces el gasóleo A está a 1,539 (como en Agolada o en A Estrada), en sus tres estaciones de Lalín se cotiza a 1,569. Ocurre lo mismo con Galp: la gasolinera de la N-525 marca para el gasóleo A 1,519 euros por litro, pero en la N-640 en A Estrada está a 1,539, y en la AP-53 en Silleda, a 1,579. En líneas generales, el gasóleo cuesta unos 40 céntimos por litro menos que el año pasado.

Las cooperativas tienen también los precios más competitivos en gasolina de 95 octanos, todas con precios inferiores a los 1,6 euro por litro. En este ranking también se incluye la estación de servicio de A Bandeira, reabierta meses atrás y que, como la de Camanzo, tampoco opera bajo ninguna distribuidora. En comparación con la primavera de 2022, ahora la gasolina vale de 25 a 30 céntimos menos.

Consejos para ahorrar

Varias distribuidoras tienen descuentos desde hace meses. Pero además, podemos interiorizar ciertos hábitos para estirar el combustible todo lo que podamos y de paso reducir el impacto medioambiental de nuestro coche. Así, es conveniente dejar de darle acelerones al motor cuando ponemos el coche en marcha, porque no va a calentarse antes, cambiar de marcha cuando toca y subir las ventanillas al circular por carretera, para que el aire no rompa el flujo aerodinámico de la carrocería y no genere un freno.

De vacaciones... al taller

En muchos talleres de las comarcas, los días laborales de Semana Santa son sinónimo de aumento de carga de trabajo. Algunos clientes quieren salir de viaje y antes de la escapada de fin de semana prefieren comprobar que su auto está a punto: que la batería va a responder, que los neumáticos todavía aguantarán unos meses más y que ya son horas de cambiar la correa de distribución, una de las intervenciones que suele ser más costosa. “El típico cliente que marcha toda la semana de vacaciones quiere asegurarse de que tanto los neumáticos como los frenos están a punto”, explica Cristian Cibeira, de Vealsi Deza.

Pero también hay clientes que en Semana Santa se desplazan a su lugar de vacaciones en tren o en avión, así que aprovechan para dejar el coche en el taller y someterlo a una profunda revisión con calma. “Ahora mismo, hay destinos a los que no resulta rentable ir en coche, así que tenemos clientes que aprovechan que no lo necesitan para dejárnoslo”, comenta José Iglesias, gerente de Iglecar Auto. La carga de trabajo en esta empresa es tal que “tenemos ocupación para lo que queda de año”, añade Iglesias.

Parque móvil envejecido

A nivel provincial, se constata que el aumento del coste de la vida obliga a las familias a esperar al último momento la visita al taller. Y esto no supone ningún ahorro, al contrario, puede provocar que el gasto en la reparación sea mayor. Desde distintos talleres de la provincia alertan también de que, en líneas generales, en Pontevedra hay un parque móvil envejecido, hasta el punto de que familias con dos vehículos durante la pandemia apenas emplearon el más antiguo. Y ahora, por esa falta de uso, la reparación también puede ser más alta, por cuestiones tan simples como que la batería está descargada precisamente por ese tiempo de más guardado en el garaje.

Y a la hora de cambiar de coche, la situación ha mejorado levemente respecto a meses atrás, aunque a veces hay que esperar varias semanas para poder recibir el coche nuevo. La crisis desatada en 2021 por la escasez de microchips y otros componentes podría estar ahora tocando a su fin. En enero, la producción había subido un 8,1%, hasta rozar los 195.000 vehículos, según datos de Anfac. Por lo que se refiere a la exportación de vehículos fabricados en España, sus cinco destinos principales son Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Turquía.