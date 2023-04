La cigüeña visita A Estrada

Después de su incursión en Deza, la cigüeña ha puesto sus ojos en las tierras de la comarca de Tabeirós, como demuestran los dos ejemplares avistados estos días en el campanario de la iglesia parroquial de A Estrada. Dada las costumbres de estas aves, tal vez se trate de una pareja que busca un lugar para construir su particular nido de amor. De ser así, esta postal, tan poco frecuente por esta zona, podría convertirse en la primera de muchas, si la tendencia expansiva de esta ave migratoria continua del modo que lo ha estado haciendo hasta ahora.

Como es bien sabido, esta especie de aves buscan escapar del calor durante los meses de primavera y verano, aunque en el pasado solían migrar a zonas del interior de la Península Ibérica, poco a poco se han ido desplazando hasta Galicia, es decir, de este a oeste, y subiendo cada vez más hacia el norte. Las primeras provincias en ceder a su invasión fueron Ourense, el sur de Lugo, pero desde hace años también son habituales en Deza, especialmente en áreas de Rodeiro y Silleda, donde algunas ya se quedan de forma permanente.

Esta mudanza en sus costumbres parece estar estrechamente relacionada con el cambio climático y, si bien no es un buen síntoma ver como especies y ecosistemas cambian para adaptarse a las nuevas dinámicas de la naturaleza, para los amantes de la ornitología esta puede llegar a ser incluso una noticia emocionante. En algunas zonas de España los nidos de cigüeña son todo un reclamo turístico y observarlas cuando están a punto de emprender el vuelo de vuelta a sus hogares durante los meses de julio y agosto se convierte en todo un espectáculo visual. A Estrada todavía está lejos de esto, aunque ya en el pasado año algunos vecinos de la zona de O Foxo y Agar hablaban de algún que otro nido, pero no se descarta que estas aves acaben conviviendo con los vecinos y vecinas en un futuro puede que no tan lejano. Al contrario que otras especies, la cigüeña suele tener asociadas connotaciones positivas y goza de aceptación entre la gente, por lo que suele mantenerse una convivencia amigable con el ser humano, al que se adapta excepcionalmente y del que obtiene gran parte de su alimento.