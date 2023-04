“Mi intención es llevar al Internacional de Osaka la música hecha en Silleda”

La joven saxofonista de Silleda, Ana Rivas Gestal, está a punto de ver cumplido su último sueño. A través de las redes sociales anunciaba recientemente que su nombre ha sido inscrito en el 24th Osaka International Music Competition del próximo mes de octubre.

–¿Misión cumplida?

–Bueno, casi, casi. Estamos muy cerquita pero me falta un poquito para acabar de cubrir todos los gastos de un desplazamiento tan largo y caro. Con la ayuda del Concello de Silleda y lo que he conseguido mediante el crowdfunding ya casi está todo completo.

–¿Cuánto ha conseguido hasta la fecha con este objetivo?

–Por ahora y como digo, con la ayuda del Concello, que son 3.000 euros, voy bien. Lo que pasa es que la moneda tan alta que tienen en Japón y el cambio de divisas, que fluctúa mucho, hacen que los precios suban una barbaridad. Eso hace que lo que yo inicialmente calculé que me iba a hacer falta, al final resulta un poco más. De todas formas, me quedan unos 500 o 600 euros para completar el objetivo. Realmente es poquito y pienso que se va a conseguir sí o sí. Pienso que de aquí al mes de octubre es tiempo suficiente para poder hacerlo.

–¿Ya empezó a preparar la cita nipona de este otoño?

–Estoy en ello. Te puedo decir que ahora mismo hice el encargo de una obra a un compositor también de Silleda, concretamente de A Bandeira, que se llama Sergio Rodríguez, y estamos trabajando en ello de momento. Mi intención es no sólo llevar la música española a Japón, sino llevar la música de Silleda al Internacional de Osaka. Además, yo estoy preparando por mi cuenta otro repertorio de compositores españoles y un poquito también de otros extranjeros. Lo hago porque no sé muy bien cómo va a reaccionar luego tribunal en el concurso tampoco es bueno tener que jugársela a una baza.

–¿Cuántos intérpretes van a estar compitiendo en Osaka?

–De momento no se sabe. Sí sé que el pasado año se presentó también un chico gallego en la categoría de saxofón y eran ochenta en la final. O sea que es un concurso con mucho tirón en todo el mundo. Por ahora, han salido las fases regionales de Tailandia, Italia, Francia, que es por la que yo me presenté el año pasado, y Austria. Yo fui seleccionada el año pasado para este año, pero la gente aún está en pleno proceso de ser seleccionada para la final. Así que, todavía queda mucho.

–¿Se ve con opciones de hacer algo grande en tierras japonesas?

–Yo creo que si me seleccionaron directamente para llegar hasta ahí, creo que es por algo. Si tengo que ser sincera, yo creo que tengo opciones de poder luchar por estar entre los mejores. Desde luego, si no fuera así, seguramente hubiera dejado pasar de largo la ocasión de poder estar en el concurso. Yo voy a ir con todo lo que pueda. Ya te digo, ahora mismo estoy trabajando duro con cosas que me gustan y que pienso que también podrán gustar.

–¿Por dónde piensa que pueden pasar esa oportunidad de oro?

–Mi intención es tener una obra para mí, especial, y por lo menos poder llevar un poco de tu cultura. Es cierto que siempre se dice que en Japón les gusta mucho el flamenco y todo eso, yo quiero tirar un poco más por le rollo celta. Cuando hablé con el compositor le trasladé mi intención de que fuera algo más celta, más del norte, para ver cómo resulta. Eso sí, tampoco va a faltar el flamenquito porque, como te digo, es algo que les encanta.

–¿Dónde está preparándose para su experiencia asiática?

–En estos momentos estoy en Silleda. Estoy prácticamente finalizado el máster pero bueno lo que me queda es todo en formato online y por eso aprovecho para estar en mi tierra, que es un lugar que me encanta para trabajar y para poder estar a gusto haciéndolo.