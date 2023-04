Chegou o día e chegou a romaría. Hoxe comeza a andar unha nova edición das xa máis que asentadas Santas Tapas da Estrada, cun total de 23 locais hostaleiros que ata este domingo 9 de abril estarán servindo as súas propostas culinarias por un prezo de 2,50 euros. Coma sempre, as rutas serán catro, nesta ocasión nomeadas segundo puntos de interese turístico da localidade e cercanías. Deste xeito, a relación de bares que enmarca cada unha é a seguinte:

No itinerario de A Fervenza temos a Os Peares co seu Caldeiro de fajita, á Cervexería Eureka cun Saboroso de polbo, ao Café de Xulia con Nin arre nin xo, ao Oasis, con Timbal de polbo con pataca e boniato, a O Mesón e Outra tosta no millo e por último A Brasa cun Mix de churras en cestiña de pan artesán con salsa á brasa e crocante de bacon. Nesta ruta, pois, encadraríanse os establecementos da parte alta da Benito Vigo e a Avenida de Santiago.

Seguimos coa ruta de O Areal, onde se atopan os negocios da Zona dos Viños e arredores. Así, o Candil de Silvia propón Sardiña afumada con lima, o Enredo aposta por unha Tosta enredada, A Riala presenta A eira da aldea, tapa coa que debuta nesta iniciativa poucos meses despois da súa apertura ao público, o 20 Berzas serve un Sam de mexillón, o Scala sorprende coa combinación Galicia tropical e por último, o Velis Nolis dalle o toque asiático ao certame gastronómico coas súas Gyozas de langostino.

A enchenta continúa coa ruta Pazo de Oca e aquí atopamos: A Bodeguiña co seu Taco galego, o Ananás co Pecado orixinal, o Malo será con Vixilia 2.3, Andalucía presenta A nosa pataca, O paseo elabora una Ensalada temperada dando un paseo e finalmente, O Central, que tamén debuta este ano nas Santas Tapas, presenta Macetas de mar e horta.

Para rematar, a cuarta e última ruta é a do Xirimbao, onde se encadra O Lar, con Petiscos de fáculas con maionesa sriracha, o Samaná cun Eclair caseiro de nabizas con coleslaw e longaniza, o Amadeus, con Sinfonía do rei do río, o Regatos cunha Minihamburguesa de salmón con crispy de bacon e o Florida, con O corral de Remesar.

Cabe mencionar que algunha destas tapas pode contar con alérxenos, polo que algún dos establecementos tivo a ben preparar opcións alternativas para aqueles que queiran desfrutar destes petiscos divinos sen contratempos. Os que se vexan nesta situación poden preguntar no local pertinente para coñecer os ingredientes e se contan con outra proposta. Outro factor a ter en conta é que existen negocios que pechan algún dos días nos que se celebran as Santas Tapas. Estes son A Brasa e o Velis Nolis, que non estarán abertos hoxe, ou o Scala e o Velis Nolis, que descansarán o domingo.

Para os que non estén familiarizados co funcionamento deste peculiar certame gastronómico nos bares estradenses, os clientes poderán acceder a unha cartilla onde aparecerán todos os establecementos e segundo vaian probando as tapas de cada un, deberán selala. Deste xeito, pódese acceder ao sorteo de dous premios de 1.000 euros así como outros agasallos sorpresa. En concreto, para os premios principais será preciso ter un mínimo de 20 selos, mentres que para os demáis tan só se requerirán tres selos en cada ruta, é dicir, un total de doce. Iso si, os que participen nos sorteos deberán estar presentes o día da entrega.