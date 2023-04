Declaraciones de amor con spray

Para hablar de declaraciones de amor suelen utilizarse expresiones como “gritarlo a los cuatro vientos” o “gritarle al mundo”, pero en A Estrada existe una clara predilección por los sprays de pintura y los espacios públicos. Basta un paseo por las principales calles del casco urbano para ver que el arte de los grafitis quizás no esté del todo dominado pero desde luego abundan las manifestaciones románticas en paredes de edificios abandonados, puertas de garaje y demás infraestructuras, algunas más elaboradas que otras tanto en relación al contenido como a la forma.

Desde los clásicos “te quiero” a los más internacionales “I want to be alone with you”, pasando por el formato recurrente de escribir las iniciales unidas por un corazón. Algunos llevan tanto tiempo adornando las calles de la villa que ya forman parte de su identidad. Es el caso del que reina en la Serafín Pazo y versa “me miras y el invierno se hace primavera en un segundo”, adornado por una iguana que juega al yoyó con su lengua enroscada.

Otros han aparecido recientemente y en su día causaron cierto revuelo, como es la pintada de la Alameda en la que puede leerse “A, te quiero”, acompañada de un dibujo un poco más abstracto que el del reptil mencionado anteriormente. Pese a que ya hace varios meses que esta declaración desvirtúa la pulcritud del hormigón blanco de los jardines municipales, parece que todavía no ha podido ser eliminada. Quizás acabe por quedarse para siempre, como esperamos el amor entre “A” y el o la autora de esta declaración.

La pintada que sí se ha eliminado, aunque no del todo, es la de la plaza de la Iglesia, en la que alguien proclamaba “Señorita, sabes que te amo”, acompañada de un corazón. Los que pasen ahora a visitar el templo verán que si bien las letras son menos legibles, todavía puede verse el rastro de lo que un día fue un valiente gesto de amor junto al templo de la villa.

Sea como sea, el debate está servido cuando se trata de esta forma de arte y la opinión se divide entre los que opinan que afea los espacios públicos y los que ven en esto una forma de inmortalizar los amores que van surgiendo en la localidad dejando huella de ellos para la posteridad.