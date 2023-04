Salgo de casa y me fijo en que las dos tenemos el felpudo enrollado ante la puerta. Sé que ya no estás, Gelucha, pero no puedo evitarlo. El suelo no está mojado y, aun a riesgo de molestar a la buena de Mari en su encomienda de mantener las escaleras en perfecto estado de revista, estiro también tu alfombra. Hace media hora que me acaban de decir que ya no vas a volver pero, si no te importa, me gustaría seguir cumpliendo mi parte de ese acuerdo que nunca firmamos, pero que las dos respetábamos a rajatabla: si una estaba fuera de casa, la otra tenía que encargarse del felpudo para que la vivienda no pareciese vacía. Te confieso ahora que, en realidad, yo nunca le di excesiva importancia al detalle, pero siempre me gustó pensar que te ofrecía a ti esa sencilla tranquilidad.

María de los Ángeles Campos López era mi Gelucha. La nuestra. La de toda una comunidad de vecinos que en la mañana de ayer sintieron su muerte como si se hubiese marchado para siempre la abuela. La de Lía, la de Antón, la de Sofía o la de Alejandro, aun cuando ella deje solamente un nieto, a ese Roberto al que tantísimo adoraba y del que siempre hablaba con la ternura infinita de las personas que aman con el corazón y con el alma. Conocí a Gelucha hace 12 años. Quiso la fortuna que solo un rellano y el hueco del ascensor separasen nuestros hogares. Nos recibió con los brazos abiertos sin conocernos de nada, dejando siempre entornada para nosotros la puerta de su casa. Desde el primer día deseó que nuestra morada se llenase pronto de niños que timbrasen al otro lado del rellano para romper el silencio y el orden de la suya. Si nuestros hijos no llamaban a su puerta, ella la abría igualmente para llenarles los bolsillos de bombones, bolsas de patatas fritas o gusanitos de maíz. ¿Cómo no iban a adorarla? ¿Cómo vamos a apañarnos para que no te añoren, Gelucha? ¿Cómo voy a hacer para no extrañarte yo? Quien tiene un buen vecino tiene una bendición, igual que quien tiene uno malo sufre una condena. Con Gelucha no podíamos tener mayor suerte. Ángeles Campos era una mujer conocida en A Estrada, y seguramente lo fuese gracias a su extraordinario carácter. Era una mujer dotada de una elegancia natural, con una sonrisa siempre abierta y una conversación que te atrapaba. Era niñera hasta la médula, tanto que no podía evitar hablar de Manuel Ángel, su único hijo, sin hacerme partícipe de que sus ojos seguían viéndolo como el niño que un día fue. Me hablaba con orgullo de suegra de Marián, la nuera que quería como a una hija y a la que admiraba desde lo más profundo de su ser; de su Aniña de Ferrol, a la que siempre tuvo presente pese a haber sido vecinas muchos años atrás; de su ahijado Santi, al que adoraba y quería como a un hijo y de Robertiño, para el que solo deseaba un mundo bueno y feliz, que le devolviese la luz y alegría que él le regaló a ella en sus años de madurez. Su gran amor Pero, sobre todo, si de alguien me habló Gelucha durante todos estos años fue de Manolo, el gran amor de su vida. Siempre lamentaba que la enfermedad se lo hubiese llevado antes de que llegásemos a ser vecinos. Sin embargo, en aquel piso al otro lado del rellano en el que Gelucha vivía sola, Manolo siempre estuvo presente. Compartió conmigo cómo fueron sus años de noviazgo, cómo decidieron unir sus vidas y cómo compartieron tantos años de felicidad. En Ferrol vivieron tiempos de dicha, pero el destino tenía planes para ellos en A Estrada, aun cuando después reservase para Ángeles muchos años en los que planear sola su reencuentro. Tuve mis dudas, Gelucha, pero ayer decidí contarles a Sofía y Alejandro que te habías ido. “¿Por qué, si era tan maja?”, me soltó el pequeño, con ese lenguaje y arranque suyos con los que siempre te hacía reír. No lo creerás pero, por un momento, se quedó quieto. Se quedó paralizado antes de preguntarme finalmente quién le iba a dar ahora bombones. Y fue ahí cuando la parálisis la sufrí yo. Sé que tú te habrías reído de lo lindo escuchándolo, así que resolví disculpar su inocente –y solo aparente– falta de sensibilidad. Tú le hubieses llenado las dos manos de chocolate solo para evitar que rodasen las lágrimas que se asomaron a sus ojos. Te hubiese gustado escucharles, después, que ya no podían llamar a tu puerta porque habías subido al cielo para ver a Manolo. Tener un buen vecino es tener un tesoro. Yo puedo garantizarlo. Así que, si tienen esa fortuna de la que yo he disfrutado en los últimos 12 años viviendo puerta con puerta con alguien como Ángeles Campos López, den gracias y cuiden de su Gelucha. Sin reservas. Timbren más a su puerta y llamen más por teléfono; no dejen que el ajetreo del día a día reste momentos a esta convivencia porque, inevitablemente, un día estarán como estoy yo ahora: con un felpudo enrollado ante una puerta cerrada que me recuerda que Gelucha no está en casa.