“A primeira vez que vin ‘Matria’ na pantalla grande souben que marcaría un antes e un despois”

Os Minicines Central de A Estrada estrean estes días o filme galego Matria, dirixido por Álvaro Gago e gravado en terras da comarca de Arousa. Para a súa proxección nos CineEncontros, unha actividade que cada vez gaña máis seguidores e que onte encheu a sala, achegáronse ata o pobo a actriz Susana Sampedro e a xefa de produción do filme, Silvia Fuentes, que ademais é orixinal da localidade. Ambas ofreceron un coloquio aos presentes e quedaron ao visionado desta largometraxe que narra a historia dunha muller que loita con todo o que ten para saír adiante e tirar dos seus. Asimesmo, Fuentes tamén tivo tempo para contestar a esta redacción unhas preguntas acerca deste proxecto e doutros que están por vir.

–Vostede traballou como xefa de produción en Matria. En que consisten as funcións deste posto?

–Cóntoche, a xefatura de produción é a que se encarga de organizar as xornadas de rodaxe. Nesta caso foron cinco semanas repartidas en Vilanova de Arouse e a Illa. Entre outras cousas, asegurámonos de que os equipos estean traballando, que o material técnico, como cámaras, iluminación e demais estean listos para gravar e de que as xornadas en xeral vaia adiante.

–Como acabou vostede formando parte deste proxecto?

–Foi de maneira bastante natural, xa que eu traballo como xefa de produción en xeral no cine en Galicia, pero é que ademais estiven involucrado nos traballos anteriores de Álvaro (o directo). De feito, xa formara parte do equipo de produción da curta da que esta largometraxe é filla.

–A película está recibindo moi boa crítica. Esperábanse esta acollida?

–Eu non sei cales era as expectativas de Álvaro e das produtoras, pero a título persoas podo dicirche que cando vin Matria por primeira vez na pantalla grande souben que ía marcar un antes e un despois. Lémbrome de que foi en Berlín, e ver como un público que en principio podería parecer afastado á película era capaz de conectar coa trama, rirse e desfrutar coa personaxe protagonista de Ramona, foi moi especial e fíxome pensar que sería igual de ben recibida polo público galego unha vez se estrease aquí.

–Sen facer spoiler, pódenos comentar un pouco sobre a película? Que poden agardar os espectadores estradenses que estean pensando en ir a vela?

–Pois esta película conta unha historia de ficción, a da vida dunha muller que se chama Ramona e vive na Arousa. Unha muller que ten un contexto e unha realidade moi dura, pero que segue mantendo ese vínculo coa alegría. En definitiva, é o retrato dunha muller forte que loita por saír adiante e por prover para os seus.

–Noutra orde, parece que o cinema galego está a vivir unha boa época, con varias producións que conseguen atraer a atención do público e da crítica. A que cree que se debe?

–É unha pregunta complexa que non sei se saberei responder correctamente. Dende o meu punto de vista esta tendencia ten que ver con que cada vez hai máis xente galega con talento que despois de adquirir certa experiencia é quen de chegar a públicos cada vez máis amplos. Do mesmo xeito, isto está estreitamente ligado coa a construción recente dunha rede de empresas produtoras que saben buscar e son quen de atopar os camiños para que eses filmes galegos cheguen o máis lonxe posible.

–Faille ilusión presentar este filme aquí na Estrada, o seu pobo natal?

–Dende logo, resulta especialmente emocionante volver á que considero a miña casa para compartir esta película na que traballei e da que ademais me sinto moi orgullosa. Oxalá moitos estradenses se acheguen a vela, eu xa a vin innumerables veces, porén hoxe quedareime a sumar unha máis.

–Vostede e o seu equipo encargáronse de que os procesos de rodaxe saísen adiante sen incidencias. Lembra algunha anécdota desas cinco semanas?

–Hai moito tempo que gravamos, foi no 2021 e a miña cabeza xa non se lembra de moitos detalles. O que si podo dicir que quedou no meu recordo é o carácter das xentes da Arousa. Son persoas moi abertas, que gustan de facer bromas e rir. Entre outras cousas, Ramona tivo que traballar nun barco bateeiro. Para facelo a actriz tivo que aprender da xente que realiza esas labores día a día. Foi impactante ver como eses lugares que normalmente nós vemos como unha zona de recreo e descanso son en realidade áreas cunha realidade moi dura, que é a das persoas que viven aí e traballan na mar. Despois, a nivel complicacións, non lembro ningunha en concreto pero si que tiñamos que organizarnos moito para que a industria pesqueira e a do cine puideran funcionar e convivir durante esas semanas.

–Finalmente, ten algún proxecto máis entre mans que vaia a compartir proximamente?

–Hai varios, pero non podo falar deles ata que se estreen. Por unha banda, tanto no 2021 como no 2022 traballei na produción de varias películas que en principio deberían estrearse este ano ou o que vén, pero que polo de agora son segredo. Por outra, eu teño a miña propia produtora e por fin comezamos a traballar en filmes que agardo pronto poidan ver a luz. Estas últimas fanme moita ilusión e en canto teñamos data de estreo é a miña intención poder presentalas tamén na Estrada.