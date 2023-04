Placaje directo al corazón: dos gallegas se dan el 'sí quiero' tras ganar una final de rugby

La ourensana Judit Álvarez recibió el pasado fin de semana el más bonito placaje como jugadora de rugby de manos de su compañera de equipo y pareja, la vilagarciana Rosalía Martínez. La petición de matrimonio entre ambas fue el broche de oro a la final que supuso el tercer título liguero del Coreti Rugby Lalín femenino. Rosalía es apertura de las “abellonas” y Judit, primera línea o zaguero, dependiendo de cada partido. La primera trabaja en un gimnasio de Santiago y su pareja estudia un ciclo en el campus compostelano. Las dos llevan un tiempo viviendo juntas en la capital de Galicia después de conocerse en 2020 por mediación de una amiga de ambas y son pareja estable y feliz desde principios de 2021.

Rosalía explica la manera en la que estas dos deportistas llegaron al deporte del oval: “Yo me estaba recuperando de una lesión de rodilla, de la que me tuve que operar y demás, y durante ese período de tiempo Judit me comentó que como sorpresa se iba a apuntar ella también a rugby para por lo menos estar dentro del mundillo, con el equipo, aunque sólo fuera viéndome jugar a mi. La verdad es que estaba como loca por volver a jugar y fue fácil. Tan pronto me recuperé nos fuimos juntas al equipo de Lalín”. La pareja optó por defender la elástica de las lalinistas después de que una amiga de Judit, que jugaba con las “abellonas” hace unos años, le dijo a la ourensana que probara. “Todo vino por esa razón y hasta hoy”, asegura una Rosalía que desde el sábado vive en una nube junto a su amada después de protagonizar el acontecimiento tras ganar la competición.

Rosalía fue la que rodilla en tierra le pidió en Lalín a su novia el casamiento. Hacía bastante que le llevaba dando vueltas. “La idea era elegir un momento especial. Llegar a la final después de como venía siendo la temporada me pareció el ideal”, recuerda. Conseguido el “sí quiero”, la pareja de enamoradas todavía no sabe cuándo podrá por fin formalizar su situación. “De momento no tenemos fecha fijada para la boda porque tenemos que ahorrar para ello. Todavía no sabemos el sitio elegido pero sí tenemos claro que nos gustaría que fuese en una playa”, asegura Rosalía mientras resopla cuando piensa en la cuantía del dinero que ella y Judit deberán ahorrar para poder cumplir su sueño de casarse a la orilla del mar.

Las familias de ambas se enteraron inmediatamente de la buena noticia, aunque por distintos métodos. El padre de Judit fue testigo presencial del momento mágico vivido el sábado en la banda del Cortizo. Por su parte, los padres de Rosalía se enteraron a través de la retransmisión del encuentro por streaming. “Mis padres me dijeron que se alegraban mucho por partida doble”, reconoce la apertura del conjunto femenino “abellón”.

Por lo que respecta a su futuro como deportistas, las dos tienen pensado seguir militando en el XV rojinegro después de haber conseguido el tercer entorchado autonómico con el conjunto lalinista. Cabe recordar que, sobre todo, Rosalía Martínez fue una de las destacadas en la merecida victoria del Coreti sobre el Kaleido Universidade de Vigo (36-17) en la final del campeonato liguero gallego. La número “10” de las “abellonas” firmó sendos ensayos y una transformación en su contribución al tercer título que ya luce en las vitrinas del equipo de la capital dezana. Su novia Judit empezó el encuentro en el banquillo, entrando en el minuto 79 por su compañera Coral Álvarez, por lo que las dos pudieron festejar sobre la hierba sintética juntas la consecución de una copa que jamás olvidarán.