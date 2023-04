La temporada de verbenas puede darse por inaugurada oficialmente. Con la llegada de la primavera, el calendario festivo de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes comienza a llenarse y este fin de semana ya han sido varias las parroquias que dieron cita a centenares de personas en sus campos para pasar disfrutar al son de orquestas o degustar alguno de los manjares tradicionales de la gastronomía de la zona.

En Arnois, por ejemplo, este viernes tuvo lugar la Festa da Xuventude, que contó con las actuaciones de París de Noia y Marbella, con carpa para guardarse de la lluvia. El encuentro volvió a realizarse con éxito y fueron muchos los que quisieron acudir el pistoletazo de salida al maratón de fiestas. Del mismo modo, el sábado Callobre acogía su Festa do Lacón con Grelos, amenizada por Punto Zero y DJ Pedro VR y con ruta cabalar incluida. A esta cita acudieron centenares de personas que llenaron la carpa habilitada para la cena. Pero esto no es todo, pues mañana mismo el campo de la fiesta de Callobre vuelve a convertirse en reclamo con la celebración de la Festa da Xuventude en la que también actuará París de Noia aprovechando la previa a los festivos Jueves y Viernes Santo.

Por su parte, la parroquia silledense de Graba estrenó el sábado su Festa do Raxo, organizada por la Asociación Sociocultural Coto do Castelo. Alrededor de 240 personas llenaron la carpa para disfrutar de un plato que se sirvió acompañado de patatas fritas y pimientos. El dúo Aires de Broña y el DJ Marcos Kintana animaron la verbena.