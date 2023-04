Diez millones por kilómetro: la AG-59 paga el peaje del desorbitado precio de los materiales

A petición de esta Redacción, la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade facilitó el desglose del presupuesto por capítulos de la ejecución material de esa prolongación de la autovía A Estrada-Santiago hasta Pontevea. Evidentemente, al montante de estos capítulos –22.468.667 euros– hay que sumar distintos conceptos hasta alcanzar el presupuesto base de licitación de 32,3 millones, como es el caso del IVA y de tener que contabilizar en estos proyectos precios actualizados a la actual situación, derivada del aumento del precio de los materiales. Con el propósito de que la obra sea realmente viable, no queda otra que recoger presupuestariamente el fuerte incremento de los costes de la obra pública que se viene evidenciando en los últimos meses. Y es que, fijar un presupuesto sin recoger esta situación podría poner finalmente en peligro la propia obra.

Así las cosas, uno de los capítulos más significativos del presupuesto para dar continuidad a la autovía AG-59 se corresponden con el movimiento de tierras necesario para la ejecución de las obras. Esta partida en cuestión se cifra en casi 8 millones de euros –7.956.738–, colocándose este capítulo por encima del coste de las propias estructuras. Aunque son solo 3,5 kilómetros de infraestructura, el desmonte que se necesita ejecutar para darle continuidad a la autovía desde A Ramallosa requiere movimientos de tierras que precisan de voladuras.

Después de los movimientos de tierras, el segundo capítulo más abultado del presupuesto son las estructuras, que costarán casi siete millones de euros (6.877.800). El nuevo tramo de la AG-59 tendrá cuatro carriles de 4x3,50 metros y mediana de 1x 2 metros y arcenes exteriores e interiores. Contará con dos enlaces –uno consistente en la adecuación del actualmente existente en A Ramallosa con la carretera AC-841 y otro de nueva construcción sobre la AC-241, situado al final del tramo– e incluye seis nuevas estructuras. Se trata del viaducto de Santa Lucía, de 150 metros de longitud, tres pasos inferiores y dos pasos superiores.,

Los firmes le dan otro mordisco al presupuesto, con 3.105.159 euros (nuevamente importes antes de IVA); con casi otros dos millones de euros destinados a la práctica de drenajes. En señalización, balizamiento y defensas se irá más de un millón de euros, con casi medio millón para obras complementarias; 424.000 para ordenación estética, ecológica y paisajística; más de 250.000 euros para reposición de servicios; 255.650 euros para seguridad y salud y más de 130.000 euros para gestión de residuos.

A todas estas cantidades habría que aplicarles el correspondiente IVA, hasta configurar un presupuesto base de licitación que se sitúa en los citados 32,3 millones de euros.

Las previsiones que baraja el ejecutivo autonómico pasan por que las obras para este primer tramo se liciten durante este mes de abril, con la intención de que la ejecución de los trabajos pueda comenzar este año, con un plazo de 20 meses. En paralelo, la Xunta trabajará en el proyecto para dar continuidad al vial hasta O Rollo, en Santa Cristina de Vea (ya en suelo estradense). Serán otros 4 kilómetros, con una previsión presupuestaria de 34,4 millones.

Los diez minutos entre A Estrada y la capital gallega por los que los estradenses llevan casi 20 años esperando

Si el 11 de mayo de 2005 el expresidente de la Xunta de Galicia Manuel Fraga colocó la primera piedra para la autovía que todavía tiene pendiente conectar Santiago con A Estrada, los pasos para recortar los tiempos de desplazamiento entre la capital gallega y la estradense dejaron huella en el año 2008. La que durante mucho tiempo fue conocida como variante de Cacheiras juntó en un mismo cartel la palabra “autovía” con lo topónimo “A Estrada”.

La entonces conselleira de Obras Públicas e Transportes, María José Caride, reveló que este departamento autonómico se encontraba ya redactando el estudio informativo y de impacto ambiental para la construcción del último tramo de esta autovía, el mismo que enlazaría A Ramallosa con A Estrada y que permitiría dar respuesta a la unánime demanda de políticos, empresarios y ciudadanos en general que existía desde hacía años al otro lado del Ulla.

Tras la era Touriño llegó la presidencia de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta, primero con Agustín Hernández y después con Ethel Vázquez en la cartera de Infraestructuras. Los dos se comprometieron con el proyecto de prolongación de la autovía, aunque a Hernández le tocó tragar el sapo de anunciar públicamente que la crisis económica obligaba a paralizar la actuación. Lo anunció junto al río Ulla en el coto salmonero de Ximonde. A Estrada tuvo que tomarse el café descafeinado, confiando en no dormirse para poder seguir reclamando a tiempo que la AG-59 no muriese en A Ramallosa. Y no lo hizo. En estos años el municipio no se apalancó y se encargó de mantener bien despierta a la Xunta con este proyecto.

División del tramo

Sin embargo, la elevada inversión que exige un proyecto de esta envergadura aconsejó la división del tramo que prolongará la autovía en dos subtramos y el férreo apoyo de Feijóo, primero, y del actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, después a que esta infraestructura llegue hasta O Rollo.

Aunque han sido muchos años hablando de esta infraestructura –desde que la patronal del municipio se la reclamaba, hace casi 20 años, a un Feijóo todavía conselleiro de Política Territorial–, la AG-59 tiene solo un tramo operativo y páginas para escribir una enciclopedia. Sin embargo, parece que ha llegado la hora de continuar avanzando. Tiene el trazado, tiene el presupuesto y tiene todo de su parte para continuar hasta A Estrada. Comenzará a hacerlo este año, en dirección a Pontevea. Es ahora cuando conviene que el café esté bien cargado para que no se detenga ahí y forme un embudo; que continúe, como se aguarda, hacia Santa Cristina de Vea. Entonces será verdad que Santiago esta a un café de distancia de A Estrada, a esos diez minutos que se anuncian como necesarios para cubrir un trayecto que realizan a diario muchos ciudadanos del municipio por motivos laborales y académicos, respondiendo también a las peticiones de los industriales locales que, desde hace ya demasiados años, piden una mejora real de las comunicaciones municipales.