Unha ducia de antigas portadas inéditas nas terras de Rodeiro

Na compaña do reitor do santuario do Faro, Javier Diéguez Diéguez, veciño e bo coñecedor das terras de Camba, percorremos nunha xornada de inverno as parroquias de Pescoso, Salto, A Portela, San Salvador e Santa Baia de Camba, nas que este noso amigo e informante, tiña ollado varias antigas portadas das idades media e moderna, en edificacións civís e relixiosas. Da súa existencia, pouco ou nada se ten publicado ata o de agora e polo seu valor histórico e artístico ben merecen ser incluídas no Catalogo de bens patrimoniais a protexer do Concello de Rodeiro. Algunhas desas portadas xa eran coñecidas por nós, froito dos percorridos ao longo medio século polas parroquias da comarca, nos que fomos recollendo as informacións dunha morea de colaboradores e informantes.

Ofrecemos aquí unha breve relación e descrición destas doce portadas que aínda se conservan nas construcións orixinais ou que foron reaproveitadas noutras posteriores, deixando para outros -ou nós mesmos no futuro- a ampliación dos aspectos históricos que sen dubida envolven a estes elementos patrimoniais, os máis deles, por desgraza, sumidos no abandono e a ruína. Deixamos á marxe desta reportaxe os pazos de Camba, Trasulfe e Faílde, a Torre de Guillar, a Tulla de Fafián ou as casas-tulla de Baroncelle, coidando que todas elas, incluídas as portadas da súa época que conservan, xa foron publicadas por outros e por nós mesmos en distintos medios e xa fican catalogadas por Patrimonio.

As de Pescoso e Salto

No lugar de Paredes, pertencente á parroquia de Pescoso, consérvanse dúas interesantes portadas semicirculares de arco de medio punto. A primeira delas nunha edificación de baixo e un andar, construída con bos perpiaños, que pode datar dos séculos XV ou XVI. O arco fórmano catro doelas de grande tamaño e outra que fai de clave moito máis cativa. Toda a portada ten moldura interior decorada con relevos enlazados. No mesmo edificio que tamén ten unha ben traballada sopena, destaca o lintel da ventá que dá á fronte, na que figuran esculpidas tres figuras xeométricas rodeadas por senllos círculos.

No mesmo lugar, a escasamente 100 metros ao SE da anterior, pode ollarse outra portada tamén semicircular nun edificio de baixo e un andar -poida que da mesma época-, que foi recentemente restaurado e reformado. Nesta, o arco fórmano nove doelas de diferentes tamaños e unha central que fai de clave. Unha das doelas ten gravado un círculo con algún contido que o desgaste non deixa descifrar. Entre un e outro edificio hai unha fonte na que fai de pía un antigo sartego medieval.

Seguindo na mesma parroquia de Pescoso, no lugar de Cabanas, localizamos unha antiga casa tamén de baixo e un andar, con dúas interesantes portas á fachada principal. Nunha delas aínda se poden distinguir as doelas do arco de medio punto que tivo antes de ser reformada e na outra, dous rostros humanos fan de machetas dun e outro lado. O edificio de bos bloques de granito, está en ruínas e sen tellado e ameaza con derrubarse. Na mesma praza deste edificio poden ollarse dous sepulcros medievais reutilizados como pío para beber o gando.

No lugar da Granxa, na parroquia de Salto, que foi posesión dos monxes de Oseira, deixaron os frades varias edificacións usadas en tempos para explotar as terras e cobrar as rendas. Dúas delas están xa catalogadas e protexidas no Plan Xeral de Ordenación de Rodeiro, pero non así unha terceira que vai camiño da ruína total. A edificación coñecida polos veciños como “A Casa do Cantelle”, por vir daquel lugar un dos seus últimos donos, ten boas canterías de granito e conserva unha ben labrada porta semicircular de medio punto, formada por cinco doelas, sen ornamentación, cunha ben traballada sopena e unha ventá con parladoiros.

Santa Baia e San Salvador

No fondo do lugar hai outra edificación que forma parte da coñecida como “Casa de Abaixo”, moi reformada, na que destaca unha grande cheminea. Na parte máis antiga que se conserva, pode ollarse unha vella porta con machetas e moldura inferior. Nunha esquina, e mesmo debaixo da sopena, ten un gravado que semella a figura dun frade ou dun santo mutilado ao que lle falta a cabeza. A casa esta deshabitada e carece agora de boa parte da solaina de pedra que tivo noutrora. Case de fronte hai un cuberto que pertenceu a citada Casa do Cantelle, que ten o lintel partido no que pode ollarse un relevo circular e tamén conserva unha ben labrada sopena.

Outra interesante portada é a que se conserva na coñecida como “Casa do Soldado”, en Santa Baia de Camba, restaurada e ampliada en tempos recentes. Trátase dunha portada semicircular de medio punto con rústicas doelas e moldura rebaixada pola parte inferior. A casa tamén conserva a sopena ao redor, unhas escaleiras ben labradas e uns rústicos canzorros que sosteñen un balcón moderno. Os donos din que aquí se recollían as rendas das terras que pertencían ao mosteiro de Oseira, segundo nos indicou a nosa colaboradora Leila Sabbouh López.

Outras portadas de interese -e das máis antigas de cantas aquí damos razón- é a da casa natal do cardeal Frei Manuel García Gil, “el Santico Gallego”, en Outeiro de San Salvador de Camba. Na parte da edificación antiga que se conserva, pode ollarse unha portada semicircular de medio punto que era o principal acceso á casa e un lintel na porta do que foron as cortes, cunha curiosa cruz rodeada doutros gravados de difícil interpretación.

E para rematar polo de agora, imos referir dúas portadas interiores que nos mostrou o informante Camilo Fraga, nunha casa propiedade da súa familia no lugar de Vilafrío da parroquia da Portela, que presentan senllas cruces das chamadas “pometeadas” -con remates esféricos- nos linteis; e outra portada que atopamos nós hai tempo, no lugar da Penela da parroquia de Negrelos, na que poden ollarse dous pequenos círculos e outros tantos semicírculos gravados no lintel dunha vella casa labrega ao pé do Camiño de Inverno a Compostela, á que Alex Negreira lle fixo unha fotogrametría para resaltar os detalles que presenta.